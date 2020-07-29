美国宣布将从德国撤走约1.2万士兵

美国防长埃斯珀周三宣称，美国将从德国撤走约1.2万士兵，埃斯珀称，这项撤军计划是“战略需要”。不过，美国总统特朗普明确表示，从德国部分撤军是因为德国拒不增加北约经费。

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法新社报道，目前美国在德国驻军3万4500人。美国国防部的调动可能近几周内就会启动，预计将会把派驻德国的大约6400名军事人员送回美国，将近5600名人员则会调往其他北约组织国家。埃斯珀表示，削减的部分兵力将重新部署到意大利和比利时，他称，此举是为了应对俄罗斯的军事野心。

埃斯珀强调，从德国部分撤军行动是出于“战略考量”。完成调整后，派驻德国美军部队将约2万4000人。调防的主要目的是加强北约东南侧黑海附近的部署。不过，在埃斯珀刚刚举行完记者会几分钟，美国总统特朗普就表示，此次撤军是因为德国“不愿意付钱”。特朗普说，“我们减少驻军就是因为他们（德国）不愿意付钱。就这么简单”。

特朗普一直要求德国增加向北约支付的经费。特朗普并一直对德国过少的国防开支表示不满，称美国为保护德国付出了“昂贵的代价”。

另外美国国防部长表示，美军欧洲总部将从德国斯图加特迁往比利时。

美国裁减驻德美军，可能会对德国的经济和战略造成冲击，数以万计美军自二战结束以来一直驻扎在德国。

法新社报道，德国外交部周三发表公告称，德国了解到美国的决定，将与周边国家，美国及北约密切协调磋商。