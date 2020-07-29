美国新冠疫苗研制进入大规模人体实验阶段 三万名志愿者参加

美国新冠疫苗研制大规模人体实验近日展开，有3万名志愿者参与由生技药厂莫德纳(Moderna)与国家卫生总署(NIH)合作的这项实验，以测试疫苗的有效性与安全性。

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辉瑞制药公司(Pfizer)也宣布，将在全球120个地点展开3万人疫苗人体实验。

参加莫德纳新冠疫苗人体试验的3万名志愿者中，一半注射疫苗，另一半施打安慰剂。莫德纳在全国近90个地点展开这项实验，包括疫情热点德州，随后科学家将密切追踪两组人进行日常活动后的感染率。

特朗普总统27日到北卡罗来纳州参访生物工艺创新中心(Bioprocess Innovation Center)，称赞美国新冠疫苗研制的“神速行动”(Operation Warp Speed)计画，他预测疫苗上市的时间说：“我听到乐观的消息，我们认为在今年底前很有可能办到。”

白宫抗疫小组成员佛奇(Anthony S. Fauci)27日表示：“我们期待展开疫苗学史上极具历史意义的活动。”他谈到美国从未如此迅速研发疫苗，一路从基础科学进行到大规模第三阶段实验。佛奇预测，研究人员也许能够在11月或12月，就判断莫德纳疫苗是否有效。

佛奇表示，为了证明莫德纳疫苗具60%有效性，这3万志愿者中需有约150人染疫。

传染病专家柯里(Larry Corey)表示，最近几周有超过15万名美国人在线上注册表登记，并有意担任新冠肺炎疫苗受试者；柯里强调：“这些实验必须多世代、多族裔，而且必须反映出美国人口的多元性。”

美国政府提供4亿7200万元支持莫德纳这项大型疫苗实验。莫德纳打算第一年生产5亿剂疫苗，有可能在2021年度产出10亿剂。