美国警告巴西，如果选择华为来建设5G网络，是会有“后果”的

美国驻巴西大使托德·查普曼（Todd Chapman）周三在一家巴西报纸（O Globo）刊出的采访中威胁说，如果巴西允许华为的5G技术在巴西使用的话，将会给巴西带来“后果”。

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巴西报纸向查普曼提问说，如果巴西选择华为来建设新一代5G网络的话，美国是否会进行报复。就此，查普曼回答说：“我说的不是报复，而是后果。”

美国大使解释说，“后果”可能是经济方面的。他说，“当您投资时，您会看看可以在哪里投资。（...）我们的经济是基于服务的，美国最大的出口是知识产权。我们必须保护（它）。”

美国大使还说，美国的立场是向“像巴西这样的盟友”拉响警报。查普曼还补充说，对于那些向可靠的供应商购买产品的国家，美国将准备通过美国金融机构国际开发金融公司（IDFC）为5G建设项目提供资金。

根据法新社的报道，巴西原定于今年就5G发起招标。但是，由于新冠病毒危机，招标的时间表被推迟到2021年。除华为外，瑞典的爱立信和芬兰的诺基亚也参与竞争。

不过，美国对其盟国施加压力，要求将华为排除在外，华盛顿指责华为替北京进行间谍活动。美国驻巴西大使查普曼在这一巴西媒体上肯定地说：“中国政府随时可以要求华为向其提供信息。”查普曼说：没有美国的公司参与巴西的5G竞争。他说这是一个国家安全问题。

法新社的报道强调，虽然巴西极右翼总统博尔索纳罗自一年半前上台以来，他一直试图与特朗普政府建立紧密的关系，但是，他还是必须要照顾到中国的，因为中国是巴西的最大贸易伙伴。