许章润否认曾嫖娼 已聘请律师拟司法维权

自北京方面消息，日前被清华大学以涉嫌嫖娼及多次发表文章违反教育部规定开除教职的，该校法学院原教授许章润首次否认其曾经嫖娼，并已经委托北京维权律师莫少平和尚宝军，通过司法程序解决纠纷。

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清华大学于7月15日向许章润发出了对他作出开除处分决定的文件。文件称，“根据成都市公安局青羊分局下达的《行政处罚决定书》，许章润因为嫖娼受到公安行政处罚的违法事实，同时，经查实，自2018年7月以来许章润多次发表文章，严重违反《新时代高校教师职业行为十项准则》有关规定。”

据香港电台29日的报道显示，在上周日完成居家隔离的许章润已在周二与莫少平、尚宝军和前律师浦志强会面，并已经签署律师委托书。据悉，许章润可能向法院提出行政诉讼或向公安提出行政复议，处理当局指控他嫖娼而作的行政处罚。

许章润向律师表示，自己从来没有嫖娼，亦没有向官方承认过嫖娼，形容官方认定他嫖娼是构陷和诬陷，当中并没有任何证据，包括手机通讯纪录、酒店监控视频纪录以及转账纪录等。据了解，清华大学开除许章润的决定是在他于拘留所期间就已经作出，即是拘留期仍未届满，校方已经有决定，公安在拘留期届满后，亦不准许章润拿走行政处罚通知书，质疑有关做法违反法律程序。

就这一事件，受聘的莫少平律师向香港电台表示，许章润去年12月曾与其它法律学者例如贺卫方、张千帆等，到成都出席一个交流会。他引述许章润指从未嫖娼，当局的指控是构陷、子虚乌有。莫少平称，许章润在北京市海淀区一个拘留所羁押期间，有北京国保、公安以及四川成都公安参与问话，合共做了5份笔录。许章润从无承认嫖娼，警方亦未曾展示任何证据，至于当局以继续羁押他为由，不准他带走行政处罚通知书，更加是荒唐及违法。

莫少平介绍称，清华大学在许章润羁押期间，便派人到拘留所宣读开除他的通知，措辞比公开版本更严厉，例如指控他写的文章攻击党及国家，但许章润并没有与官方作任何交易，反而表明会继续写文章及发声。至于以行政诉讼还是行政复议的方式跟进，莫少平表示，两种方式都可以，何时启动法律程序仍未确定，但这次行动不包括追究清华，因为许章润表示领受校方的处罚。

针对这一受到海内外舆论关注的事件，清华大学前政治学讲师吴强在受访时评论指，作为许章润的前同事，根据他的观察，以及与北京及内地知识分子的接触，从头到尾都相信当局的指控是构陷，形容有关做法无耻及无底线，希望道德侮辱知识分子最在乎的清誉及社会声望，同时亦都反映当局黔驴技穷，没有其他办法为清华大学制造开除他的理由。

吴强称，许章润聘请律师跟进是向当局绝地反击，虽然在国内法律体制下作用有限，但这是中国知识分子在尚存的法律空间中，为了捍卫人格尊严的最后抵抗，这次行动的姿态比结果重要得多。许章润的这一维权活动是否会引来当局对他的进一步打击，吴强认为，许章润过去几年的文章已经表明心迹，就是“坐等天明”，再坏的情况无非是坐监，形容他能够坚持对抗是所有知识分子的灯塔。