阵风战机飞抵印度 新德里向北京发出警告

印度从法国订购的首批5架“阵风”战斗机周三飞抵印度，法新社消息，印度国防部长辛格宣称印度空军的战斗力获得提升，并借此向有领土争议的中国发出“警告”。

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印度从法国采购的首批5架阵风战机，从法国飞行近7000公里，周三降落印度北部的安巴拉（Ambala）空军基地，由被称为“金箭”（Golden Arrows）中队的印度空军第17中队接收。国防部长辛格周三晚推文表示，这标志印度军事史“新时代”的开始，这些多功能战机将彻底改变印度空军的战力。他并强调，印度顺利采购阵风战机，得益于总理莫迪的勇气和果断，他并赞扬阵风战机出色的性能将使印度空军更加强大，能阻止任何对印度可能构成的威胁。 他表示，装备阵风战机的印度空军“将以更强大的作战能力面对任何威胁”。

辛格并表示，如果谁因此感到担忧或提出指责，那他必是企图威胁印度领土完整的人。

法新社称，印度近期与中国及巴基斯坦关系紧张，新德里急于装备阵风新型战机，以替换老旧过时的飞机。辛格并感谢法国政府、达索公司和其他法国公司，尽管因新冠病毒大流行造成严重限制，仍能即时交付战机和武器。

法新社援引国际安全专家巴提尔（Sameer Patil）分析认为，法国向印度出售的阵风战机将“帮助印度面对中国的军事强权，印中在拉达克的冲突很可能持续到今年冬季。

印度部队5月初开始，持续在拉达克东部的中印实际控制线与中国部队对峙，并同时在印度控制克什米尔的印巴边境控制线与巴基斯坦部队多次交火。因此，印度向法国表达希望及早交付阵风战机，以有效阻吓中国和巴基斯坦。

印度于2016年9月向法国正式订购36架阵风战机。法国根据印度需求，使阵风战机配备可携带法制SCALP巡弋导弹、流星（Meteor）中程空对空导弹等近10吨的武器。

印度空军认为，阵风战机的战力，将有效对付中国歼20隐形战机等先进战机。