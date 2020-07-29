鲍威尔：经济衰退非常严重 复苏需财政货币政策支持

美联储周三宣布维持利率不变。美联储主席鲍威尔强调，新冠疫情发展是决定经济复苏的关键。鲍威尔称“经济衰退非常严重”，呼吁加强财政及货币政策支持经济复苏。到周三，美国新冠病毒死亡已突破15万人。

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法新社报导，美联储周三结束持续两天的会议。联邦公开市场委员会成员一致通过维持利率不变，将基金利率目标范围定在0至0.25厘，符合市场预期。委员会在会后声明说，维持利率在接近零水平，直至经济从疫情中复苏。

会后声明再次承诺，将使用所有工具支持美国经济，并重申新冠病毒危机将在短期内严重影响美国经济活动及就业市场，引发通胀，对中期经济前景“构成相当大风险”，未来经济表现将很大程度取决于疫情状况。虽然近几个月的经济活动和就业有所回升，但仍然远低于年初的水平。

美联储主席鲍威尔表示，“经济衰退非常严重，财政及货币政策需持续”。鲍威尔在会后的记者会上表示，新冠病毒疫情蔓延以及控制病毒的措施，已经开始影响到经济活动。“疫情对通胀有显著影响，更高的食品价格可能会增加负担”。他表示，美国经济需要财政和货币政策的支持才能复苏。

路透社报道，美国7月消费者信心指数降幅超过预期，因全国范围内新感染人数激增，这给美国经济从疫情造成的空前衰退中复苏造成威胁。美国参议院共和党人对该党1万亿美元抗疫救助计划提出反对，打压部分美股下跌。美联储则表示，将延长多项贷款工具至年底。

法新社消息，据霍普金斯大学最新统计，美国周三新冠病毒死亡已超过15万人。