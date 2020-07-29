Wirecard破产丑闻：企业经理曾陪同德国外长访华

德国外长马斯被指曾为Wirecard進軍中國市場说项。

据德国《商报》报道，德国金融科技服务公司wirecard破产丑闻继续牵出更多政治内幕。Wirecard与德国政界的良好关系不光涉及总理府和财政部，也涉及到外交部。现已被拘留的wirecard经理Burkhard Ley曾陪同外长马斯访问中国。

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涉及数十亿美元的wirecard破产丑闻现已成为一个政治问题。根据财政部向联邦议会财政委员会递交的文件，社民党籍外长马斯2018年11月访问中国时，wirecard股份公司董事会战略顾问Ley是随行经济代表团里的企业代表之一。但马斯“没有专门为wirecard的愿望而尽力。”

周三，联邦议会财政委员会就wirecard 举行特别会议。反对派指责政府没有尽早大力追踪wirecard的欺诈迹象。当有传言称wirecard存在违规行为时，政府仍在海外为该公司尽力。

正在调查wirecard 破产事件的慕尼黑检察院认为，wirecard的破产是“商业团伙欺诈”行为。Ley和另外两名公司经理现已被拘留。

根据《商报》的另一篇报道，wirecard一位前经理现在透露说，wirecard的欺骗行为15年前就开始了。这位不愿透露姓名的前董事表示，他2008年就通知了监事会，说资产负债表是做了很大手脚的。但其它经理要给企业一个光鲜的外表，要给资本市场提供一个美好的故事，以便能得到贷款，欺骗行为于是继续下去。这位前董事于是离开了wirecard。