世维大会致函国际奥委会主席呼吁取消北京举办2022冬奥会资格

总部位于慕尼黑的世界维吾尔大会主席杜尔昆(Isa Dolkun)周四致函国际奥运会主席托马斯 巴赫(Thomas Bach)，呼吁取消中国政府举办2022年冬季奥运会的资格，这是该组织在今年二月致函国际奥委会仲裁机构要求取消北京冬奥会之后的又一次行动。

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世维大会主席的信函中写道：中国政府残酷虐待维族人以及其他少数民族的行为构成种族灭绝与反人类罪，完全违背奥林匹克运动会的精神与理念。国际奥委会作为捍卫体育运动道德标准的国际组织至今仍未针对北京对新疆维族人的残酷镇压表达立场令人担忧。

包括国际特赦等多个人权组织已经向国际奥委会发出上述呼吁，但是，国际奥委会并未就此做出任何回应。

世界维吾尔大会发言人迪里夏提向法广表示： 由于中国政权针对维族人推行的系统性迫害已经达到种族屠杀的程度，我们期待国际奥委会能够做出公正的决定，取消北京举办奥运会的资格，在一个如此践踏人权的国家里，对维族人进行反人类的迫害，这本身就违背的奥运会的精神。

法广就此议题联系了国际奥委会，到目前为止尚未收到任何回应。奥委会有成员此前向媒体表示，明年的东京奥运会以及后年的北京奥运会都有可能受到新冠疫情的影响而无法举办，对此北京的回答是正在有序推进中。