习近平决定中国经济转向内循环 恶兆？

习近平主持中共政治局会议，发出明确的信号，承认中国经济形势复杂严峻，面临风险，必须打持久战，今后中国经济转向“国内大循坏为主体”。这与中共前总书记赵紫阳三十几年前推出的“国际大循坏”战略适成对照!

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中共政治局周四举行的会议指出，中国当前经济形势的不稳定性、不确定性较大，要实现“稳增长”和“防风险”长期均衡。会议指出今年经济形势复杂严峻，要准备打持久战，会议提出：中国经济要转向内循环为主体，“加快形成以中国国内大循坏为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局”

内部大循环近来成为中共高层不断提到的一个词。为什么要搞内循环，6月18日，被视为习近平亲信的国务院副总理刘鹤在第12届陆家嘴论坛开幕式上称：“我们仍面临经济下行的强大压力……一个以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展的新格局正在形成”。

学者何清涟在『面对新冷战 中国方向 决心 手段三缺一』一文中评论习近平的经济内循环：“中共最高领导人认为非常有必要向世界公开明示中国应对中美脱钩的战略大方向：经济内循环，习近平版自力更生。”7月21日，习近平在北京主持召开企业家座谈会，中国国内宣传机器为这次座谈会总结多条意义，在何清涟看来：“其实核心就是一条：面临美国的压力，求借偷的技术自主创新不再可能，国外市场正在变小，从此，中国经济得‘内循环’，咱们要自力更生了。”

有分析指出，中共高层之所以强调中国经济转型内循环为主体，实在是不得已之举，中国正在面临陷于“脱钩”的严重局面。两年的中美贸易战，导致许多在中国的国际企业向周边国家转移，随后而来的新冠疫情更加重了这一趋势，中国许多以外贸为主的企业或者失去了海外订单，或者得不到订单。当然，中国企业失去订单的原因也与全球性的疫情蔓延带来的严重经济后果密不可分。而随着中美关系全面对立，局势进一步严重。4月10日，美国政府呼吁美国在华企业撤离中国，并承诺提供全部撤离费用，日本政府也对其在华企业发出了类似的号召。6月29日，印度一口气封禁59款中国应用软件，呼吁抵制中国电力设备，印度还在进一步封禁中国其他应用软件。

中国外部环境严重，中国国务院总理李克强6月28日主持“稳外贸”座谈会时提到，外贸环境依然严峻复杂，必须有充分估计，要加大支持及 保住中小微和劳力密集性企业，并帮助大型外贸企业破解难题，以“稳就业”。值得注意的是，李克强7月29日主持国务院会议常委会议时，又再度提及农民工就业问题，要求大力发展生活服务业、劳力密集型产业，力保就业保民生，李克强似乎没有提国内大循坏的概念。

习近平的国内大循坏让人想起赵紫阳提出的国际大循坏。经济人士指出，中国经济三十年的发展成绩，与中共前总书记赵紫阳1988年提出的沿海发展战略有重大关系，这一战略的要旨是抓住战略机遇，将沿海的1亿到2亿人口投入国际市场，大进大出，两头在外，开展国际大循坏。赵紫阳时期的国务院副总理田纪云后来在一篇纪念文章中表示，赵紫阳主持推出的这一战略的中心思想是：沿海地区具有天时地利的优势，加上内地资源的支持，完全可以发展外向型经济，走向国际市场，参与国际市场竞争。通过发展对外贸易来发展中国经济，这样既可以促进沿海地区的发展，又有利于让出国内市场给内地，带动内陆地区加快发展速度。他解释说：

实行"两头在外"，大进大出。所谓"两头在外"，就是把生产经营过程的两头，即原材料来源和产品销售主要放到国际市场上去，大进大出，使经济运行由国内循环扩大到国际循环。

现在，中国似乎失去了越来越多机遇，国际环境严重恶化，要转向内循环，准备自力更生了？这条路走得通吗？有分析指出，中国经济从1980年代走入改革开放时代，本质特征就是外向型特征，而经济内循环，不就是要倒退到中共建政前三十年的时代：小农经济型的自给自足，全面赤贫和全方位物资短缺。中国经济今天能够重走自力更生自给自足的老路吗，令人严重怀疑。