“习近平思想”五个字如何登场王毅费煞思量

“习近平新时代中国特色社会主义思想”这十六个字，2017年10月24日在中共第十九次全国代表大会获得通过并写入党章，从此习近平是继毛泽东和邓小平之后第三个以领导人名字命名的中共指导思想，习近平也凭此而将其地位提升于江泽民和胡锦涛之上。但尽管境外传媒很多时为了方便将上述十六个字“缩略”为习近平思想或习思想，中共官方正式文件和中国大陆官媒正式新闻稿中从未用过这种说法。

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不过根据港大中国传媒研究计划最近的一篇分析指出，从中国外长王毅今个月20日在北京为习近平外交思想研究中心成立仪式上的演说可见，中共已开始逐步谨慎地进行十六字的简化过程，尽管王毅的用词非常小心，但假如一旦成功缩略为习近平思想而写入党章，习近平将起码与毛泽东的党内地位并驾齐车。

该分析文章指出，王毅在习近平外交思想研究中心成立的讲话中说：“习近平总书记以伟大战略家的远见卓识，准确把握人类社会发展规律.....形成和确立了习近平新时代中国特色社会主义外交思想、即习近平外交思想......为进入新时代的中国外交指明了前进方向，提供了根本遵循。”

港大中国传媒研究计划主任钱钢的文章指出，对一些不太研究中国政治用词的人而言，这句话并没有任何值得注意的地方，或许只是中共官场惯常用语。但仔细研究，王毅在“习近平新时代中国特色社会主义外交思想”与“习近平外交思想”之间，用了一个“即”字。

文章指出，这非是一般人认为简单的文字游戏，而是中共呈现在世人眼前，将中国政治用词逐步演变的关键过程，即将冗长的词语“缩略”到简洁的政治精髓。

钱钢指出，自从“习近平新时代中国特色社会主义思想”在十九大写入党纲，成为中共的“旗帜语”之后，他已经预测习近平下一步为了更加巩固他的权力和在党的影响力，他必然会将十六个字的“旗帜语”缩略成为“习近平思想”五个字。只有他与毛泽东的思想，才可以写入党纲，邓小平也只有“邓小平理论”而已。

如何正式介绍“习近平思想”登场，文章指出，是一个敏感的课题，但在内部却不断地测试着政治的水温。类似王毅的演说，是这个缩略的部分过程，最终非要达到“习近平思想”五个字而不会罢休。

2016年秋中共十八大六中全会上，习近平刚成为中国“核心”领袖，几个月后，即在2017年3月全国两会期间，时任全国人大副主席的吉炳轩在会上好几次用上了“习近平经济思想”这个词。中共要等到差不多半年之后，才逐步拨开云雾一窥十六字旗帜语的真面貌，现在看来，之前的讲法其实就是预言提示。但有趣的是，吉炳轩的“习近平经济思想”一词之后从未出现过，代之而起的是“富有中国特色的习近平社会经济思想”。

2017年3月期间，浙江党委报浙江日报用了“习近平生态文明思想”一词，王毅在同年6月亦用上了“习近平外交思想”。到了10月，十九大闭幕的通过的决议，首次出现了“习近平强军思想”一词。

钱钢在其所着的《2018中国政治词语》中，当年一整年跟习近平思想有关的词语不下20个，包括 习近平文艺思想、习近平强军思想、习近平教育思想、习近平党建思想、习近平法治思想、习近平脱贫攻坚思想、习近平乡村振兴战略思想、习近平新闻舆论思想、 习近平新闻思想、习近平对台工作重要思想、习近平精准扶贫思想、习近平体育思想习近平青年工作思想、习近平金融思想、习近平民族工作思想、习近平民族团结思想、习近平廉政思想、习近平一带一路思想、习近平经略海洋思想、习近平军民融合思想等。

为了厘清每一个习思想之间的关系，人民日报2018年10月还专门刊登了一幅彩色的图表以资说明。

文章指出，在众多的习思想中，无疑又以习近平强军思想、习近平外交思想、习近平生态文明思想、习近平中国特色社会主义经济思想作为主干。至目前为止，习近平外交思想研究中心其实是第二个研究习思想的中心，第一个是2018年设于军事科学院内的习近平强军思想研究中心，目前似乎还欠缺经济和环保的习思想研究中心。

钱钢的文章最后指出，习近平思想何时正式登场，仍属未知之数，但有两个日期可供参考，第一个是2021年7月1日，即中国共产党创党100周年；第二个将会是2022年秋，中共召开二十大之时。