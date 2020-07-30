当真？ 特朗普首度提及推迟总统大选

美国总统特朗普首次提到推迟美国总统大选的可能性，他的理由是，由于疫情而增加的邮寄投票“可能导致舞弊和不准确结果”。

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特朗普周四发推提及这一想法，也遭到本阵营一些议员的反对。此推是在美国第二季度GDP历史性负增长32.9%的数据公布几分钟之后发出的。

美国总统大选将于11月3日举行，在距离投票还不到百日、目前在民调中普遍落后的特朗普周四发推称：2020年美国总统大选“将是美国大选有史以来最不准确和舞弊泛滥的一次大选”，他提到推迟选举的主要理由是部分州因疫情而决定采取通过邮寄投票选举总统。

他还补充说，“这将是美国真正的羞耻”。特朗普以习惯性的挑唆式方式问道：“推迟选举直到人们能够在安全环境下正常地投票？”特朗普总统此前已经多次对邮寄投票进行了高调抨击，但美国多次全国和地方研究都显示，没有证据证明邮寄投票会造成大规模舞弊行为。

美国国宪法明白无误：美国总统没有决定推迟总统大选的权力。总统选举日期由联邦法律确定，只有美国国会可就此采取行动。

法新社报道说，总统出面亲自提及这一设想，可能会在他的基础选民中，引发对本次投票正当性的怀疑。

美国公民自由联盟律师何戴尔反驳称：“我们这是在美国，我们是一个民主国家，不是专制体制。宪法决定11月投票选举，总统所言所推都不能改变这一切”。

至少已有6个州表示准备十一月大选采用全民邮政投票方式以最大程度降低疫情可能对选民参与程度的影响。6个州分别是加州、尤他、夏威夷、科罗拉多、俄勒冈和华盛顿。上述6州将自动把选票寄到注册选民家中，并要求选民将填写好和封好的选票在选举日之前寄回或在选举日送到投票站。据统计，约半数美国州允许选民选择通过邮寄方式投票。

一些州已多年来允许采取邮寄投票，至今没有任何一个严肃的研究证明邮寄投票出现过舞弊等问题。

一些共和党大佬很快且很明确表示反对推迟选举。卢比奥参议员说，“他没有这样说最好，但什么也不会改变，我们的选举将于11月份举行。”参议员克鲁兹表示“我们必须与选举舞弊作斗争，但任何选举都不应该推迟。”

根据美国RealClearPolitics网站的统计，六周以来，特朗普的对手，民主党候选人拜登在民调中一直领先特朗普8-10个点。自1980年以来，在这一阶段在民调中领先的总统候选人都会胜出，唯一的例外是民主党总统候选人迈克尔·杜卡基斯，1988年大选中最终负于共和党人老布什。