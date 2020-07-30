日本全国和东京单日新增新冠感染者再创新高

29日，日本全国新增感染者达1264人，首次过千，为史上最高，而日本东京都政府30日宣布，都内又有新冠新增感染者367人，创下单日新增人数新高。

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在日本47都道府县内，原本只有岩手县没有发现过新冠感染者，29日发现两人感染，在国内确诊感染的人，包含机场的检疫等累计已达3万3508人，加上邮轮的乘客和船员的712人，累计感染者计3万4220人，死者1019人。另据报道，日本防卫大臣河野太郎的一名警卫也确认感染新冠。

7月22日，日本全国新确诊新冠感染人数达795人，超过自新冠流行以来的最高值，也就是4月11日的720人，28日达981人，29日1264人，连续两天刷新纪录。

东京都7月30日感染者达367人，东京都知事小池百合子在29日的记者会上指出：第二波已经来临。

她在30日的记者会上指出：东京已经达到了367人，创过去的单日感染者新高，这是比感染扩大警报更深刻的状况，已经刻不容缓。

日本官房长官菅义伟在7月30日的记者会上，针对全国感染者在29日首次突破千人，对再次发布紧急事态宣言依然持谨慎态度，他指出：现在不是发布紧急事态宣言，使社会经济活动全面缩小的状况。

在谈到其理由时菅义伟指出：从60岁以上的感染者少和重症者少等来看，和4月发布紧急事态宣言时的情况不同。