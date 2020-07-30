欧盟缩减允许旅客入境的“安全国家”名单 对中国仍“有条件开放”

欧盟周四二度更新允许旅客入境的“安全国家”名单，由于全球新冠疫情持续蔓延，欧盟开放边境国家名单缩减到12国，其中中国仍设有“互惠条件”开放。美国仍未纳入安全国家名单。

广告 继续浏览后续

代表欧盟27国政府的欧盟部长理事会公布开放允许旅客入境的安全国家建议名单中，包括澳大利亚、加拿大、日本、摩洛哥、新西兰，亚洲方面有韩国、泰国等11国。对中国的附带条件是“确认对等”，即确认中国也对欧盟成员国公民开放边境。

欧盟在7月1日首次公布建议名单共14国，随后因疫情持续蔓延，使名单上的国家数目减少，继7月16日排除黑山及塞尔维亚后，周三又将阿尔及利亚排除在名单之外。

至于中国，欧盟自7月1日起开放条件是“互惠”，即中国也对欧盟旅客开放边界，欧盟才会开放中国旅客入境，这项条件迄未改变。

欧盟表示，自7月31日起会员国可逐步取消列入最新“安全国家”名单的民众旅行限制。

欧盟建议的安全国家名单，以流行病状况及遏止措施为衡量标准，除最近14天及每10万居民感染数需接近或低于欧盟平均水平外，也将“互惠”纳入考量。

欧盟自3月中即禁止境外公民前来旅行，自7月1日起开放列入安全国家的旅客能入境旅游，每2周更新。但这份建议名单并没有法律约束力，各国各自管控对外边境。

中国至今没有对欧盟开放边境，因此，中国公民仍不能进入欧盟旅游。