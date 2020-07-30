欧盟首次针对中国俄罗斯网络攻击实施制裁

欧盟周四宣布，对来自俄罗斯和中国负责开展或参与各种“网络攻击”的6名个人和3个实体实施制裁。欧盟委员会主席博莱尔表示，欧洲理事会决定针对这些个人及实体实施制裁，他们主要从事锁定“禁止化学武器组织”等的网络攻击。

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法新社消息，欧盟的制裁对中国企业海泰科技发展有限公司（Haitai Technology Development），该公司被控支持从全球跨国公司窃取商业敏感数据的网络攻击，即“云端跳跃行动”（Operation Cloud Hopper）。两名涉嫌参与的中国人也连带遭到制裁。

这是欧盟首次祭出与网络犯罪有关的制裁行动。制裁措施包括实施旅行禁令和冻结资产，同时禁止欧盟人员和实体向被制裁对象提供资金。

欧盟声明并指出，此次制裁行动中，欧盟还锁定俄罗斯军事情报的特殊技术部门，也就是俄罗斯联邦武装力量总参谋部情报总局。欧盟指控这个俄罗斯部门2017年6月发动两次网络攻击，致使欧洲数家公司蒙受巨大财务损失。该部门也被控在2015、2016年两度攻击乌克兰电网。

此外，朝鲜公司Chosun Expo因涉嫌支持黑客组织“拉撒路集团”（Lazarus Group）而受制裁。拉撒路集团被认为是全世界一连串重大攻击的幕后黑手。

据指出，这家公司也和好莱坞电影制片厂索尼影业（Sony Pictures）遭攻击有关，这项攻击的目的是阻止一部有关朝鲜领导人金正恩的讽刺电影在2014年发行。