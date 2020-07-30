离地抗疫：官家餐厅照常营业百姓雨下吃便当白饭变泡饭

香港政府昨日（29日）开始实施新抗疫措施，包括禁止所有餐厅提供堂食服务，市民上班用膳，大多只能蹲在街上或公园吃外带，但政府总部的饭堂却不受新措施影响，官员们照样享受餐厅招待，而由于昨日天公不造美下了好几场豪雨，很多在街上吃便当外带的市民，个个吃不完兜着走，白饭变泡饭，苦不堪言。

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政府的新措施本来用意是餐厅停止堂食服务，可减少脱下口罩用餐的人群聚集，从而降低病毒传播途径，然而政府“只许官州放火不准百姓点灯”的离地措施，首日实施即遭到普通市民和上班一族痛斥欠缺人性，政府见状于是又匆忙修订新措施，在昨日晚上宣布开放各区共19个社区会堂予市民“堂食午膳”，并规定市民用餐完毕须离场。

然而本身是医生的立法会议员郭家麒质疑社区会堂和餐厅同是室内，传染风险根本没有多大分别，“是不是政府社区会堂就厉害一点？病毒见到就脚软自己走？”大骂港府完全违反逻辑，与干脆开放餐厅营业没有分别。

至于有传媒踢爆位于政府总部大楼内的餐厅却照常开放，为做官的继续提供堂食服务一事，行政署回覆传媒查询时表示，有关预防及控制疾病规例下，已订明获豁免的处所，包括“由政府控制或管理的处所”（包括政府总部食堂）。而“工作场所内专供受雇于该处的人使用的食堂”（非供受雇于该座工厂大厦内的任何工厂的人的工厂食堂）及提供予员工用膳期间的餐饮业务，也属获政务司司长豁免的餐饮业务处所。上述获豁免的餐饮业务处所仍须严格遵守食物及衞生局局长就人数及容量的限制和其他感染控制施加的要求。

考虑到政府总部保安及清洁员工的实际需要，政府在7月30日起容许政府总部内的食堂提供堂食服务，不过有关安排须严守感染控制及社交距离要求，例如每人入内前须量度体温，每张餐枱相隔至少1.5米、限坐一人，食客在食堂内非进食期间须佩戴口罩等。

对政府总部官员们继续能在政府豁免的餐厅内用餐，对在户外遭日晒雨淋的苦哈哈的老百姓而言，犹如火上加油，政府为了消灭社会民怨怒火，在实施新措施一日不到，即在当晚宣布新新措施，开放政府旗下19个社区会堂予市民“堂食午膳”。

政府周三晚上发稿指，从周四（30日）起于午膳时间，即早上11时至下午3时，会开放于全港18区共19间社区会堂，作为公众饭堂之用开放。所有市民进入社区会堂前须接受体温检测及佩戴口罩，有发烧或呼吸道感染症状者均不得进入，而会堂内会预先编订相隔1.5米距离的座位，又指明除饮食期间，所有市民必须佩戴口罩，用膳完毕须后离开社区会堂。

当局又表示，会考虑在午膳时间开放其他适合的政府设施供市民堂食，但呼吁雇主尽量容许雇员在家工作，尽量提供有盖的休息及午膳空间，在可行的情况下，雇主可实施弹性午膳时间及为雇员安排集体订购饭盒，续指建造业议会已发信呼吁地盘相关商会或承建商等安排。而食环署则指会，会为工人提供“上班报到处”或在食环署地区办事处腾出地方，或在设施附近搭建帐篷，供清洁工用膳。

政府的新新措施换言之，有专业人士提供餐饮和卫生清洁服务的餐厅不准提供堂食服务，但没有任何有关行业人士工作的社区会堂，却可以取代餐厅。