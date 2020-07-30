美国官员称中国黑客试图盗取莫德纳疫苗数据

美国负责安全事务的官员表示，与中国政府有关联的网络黑客曾锁定美国制药集团莫德纳Moderna，以盗取关键的新冠病毒疫苗资料及数据。莫德纳新冠病毒疫苗研制已进入第三阶段，大规模人体实验近日展开。

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路透社消息，总部设在马萨诸塞州的美国莫德纳（Moderna)药厂周四证实，美国联邦调查局曾联络该公司，并告知一个网络黑客团伙曾试图侵入这间生物科技企业的网站，盗取重要的资料和数据。

美国的司法部上周起诉两名中国公民，指他们在美国从事网络间谍活动。司法部指，这两名“与中国政府有关的”中国黑客特别锁定了三个目标，但当局没有详细说明是否与新冠病毒疫苗数据相关。

路透社指，向路透社透露消息的美国安全部门官员没有透露姓名，也没有透露更多的相关信息。美国的联邦调查局及国务院都没有透露被中国黑客锁定的美国公司的名字。

目前，全球研发应对新冠肺炎的疫苗进入白热化阶段，其中美国莫德纳制药公司处于领先地位。

本台此前报道，莫德纳新冠病毒疫苗研制已进入第三阶段。而大规模人体实验近日展开，有3万名志愿者参与莫德纳药厂与国家卫生总署(NIH)合作的这项实验，以测试疫苗的有效性与安全性。 美国政府提供4亿7200万元支持莫德纳这项大型疫苗实验。

莫德纳打算第一年生产5亿剂疫苗，有可能在2021年度产出10亿剂。