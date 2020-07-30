美媒：美准备大砍中国驻美外交人数

在关闭了休斯敦的中国总领馆后，美国媒体引述美国国务院高层官员透露，特朗普政府准备要求中国大幅减少派驻美国的外交人员，减至与美国驻中的同等人数，主要理由是要减轻联邦调查局的负担。

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《华盛顿时报》报道引述官员指出，特朗普政府此举是为减轻联邦调查局（FBI）负担的一环，FBI近几个月投注2000名干员搜捕中国间谍与特工。美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷 7月7号美国在保守派智库发表演讲时称， 现在联邦调查局每10个小时就会开启一宗新的有关中国的反间谍案件 ，他也表示，中国对美国国家安全构成最大的威胁。

报道还指出， 相关作法预计本周会正式宣布，一名高层官员在宣布前的背景解释时说，美方希望在8月底前，能做到与美国驻外人数与管道对等的标准。这位官员表示，上周美国关闭中国在休斯敦的领事馆，中国则关闭美国在成都的领事馆之际，美中官员上周已在协商外交人数应对等事宜。

中国在美外交人员的确切数目无法得知，但美国国务院最近期的资料显示，有245名外交人员隶属华盛顿的中国大使馆，除了已被关闭的休斯敦领事馆，中国在纽约、旧金山、洛杉矶、芝加哥也都有领事馆。

美国驻中国外交人员据信也超过200人，包括北京的美国大使馆，以及在广州、上海、沈阳、武汉及被关掉的成都领事馆。这些机构中以武汉领事馆人数最少，在北京的大使馆则是美国海外最大驻馆之一，包括来自国务院、中央情报局（CIA）、FBI与商务部的人员。 美方官员还表示，大砍中方驻美人数另一原因，与中方本月拒绝让数十名先前在疫情最严峻时离境的美方外交人员返回有关，据信，双方的争执主要卡在对疫情筛检和隔离的要求问题上。

美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷 7月7谈话时还提到，目前FBI手上全美的反情报案件有近5000件，“几乎一半与中国有关”。他还说中方的首要目标是从事与2019冠状病毒疾病（COVID-19）有关的美国卫生照护机构，以及从事相关研究的z药公司与学术研究所。