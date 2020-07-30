香港警方以港版国安法名义抓捕四名学生

香港警队国安处7月29日深夜逮捕四名涉嫌违反港版国安法的学生，记者拍摄到这部进入车站抓人的警车。

香港警方国安处星期三逮捕四名年龄介于16-21岁的青年学生，警方称四人涉嫌触犯港版国安法。据指这是港版国安法通过后，香港警方首度对学生下手。四名学生据指是已经解散的“学生动源”成员。

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香港警务处国安处警司李桂华7月29日当地时间深夜见记者交代案情，称警方先后于元朗、沙田及屯门逮捕三男一女，警方称四人分别涉及“组织、策划、实施及参与分裂国家”以及“煽动、协助、教唆及资助他人分裂国家”，四人均为学生。

根据『苹果日报』报道，警方并未披露被捕人所属团体名称，仅称有消息显示“该团伙”在『国安法』实施后，宣告成立一个“香港独立”为目标的组织，包括建立“香港共和国”、“不设底线斗争”、“团结所有独立派行动”，并煽动他人加入行列。

已知香港警方周三晚间逮捕泛民主派组织“学生动源”前召集人钟翰林，罪名是“煽动他人分裂国家”，这是根据港版国安法成立的港警国安处首度对民主派人士下手。令人纳闷的是，港版国安法生效后，钟翰林已辞任召集人，并且已退出组织。记者会上，记者追问被捕人士是否为“学生动源”成员？如是，“学生动源”香港分部已经解散，警方有何罪名抓捕他们，警方拒绝披露有关组织名称。记者追问驻港国安公署是否介入此次抓捕行动，李桂华称这次拘捕纯粹香港警队国安处行动。

据报道，除“学生动源”前召集人钟翰林被抓外，『苹果日报』援引消息指“学生动源”前发言人何诺恒，同为前学生动源成员的钟翰林女友何忻诺在同一时间被捕。

中国全国人大6月30日早上全票通过『港版国安法』，多个主张香港独立的组织当日都在社交平台回应，其中“学生动源”同日下午在脸书宣布，即日起解散香港地区全体成员，停止香港地区一切事务，组织的海外成员则将设立外国分部。

法新社，路透社分别报道了四名香港学生被警方以涉嫌违反港版国安法的理由抓捕的消息。法新社报道说，这部中共政权强加给香港的法律惩罚的是“颠覆政权、分裂主义、恐怖主义活动及勾引外国势力”。

在香港民主派看来，港版国安法强行施加于香港，这是香港1997年回归中国大陆以来最严重的倒退。人权观察组织中国部主任索菲.理查森表示，这一遭滥用的严酷的法律，很明确，它的目标是让异见人士不要发声，并非保护国家安全。

港版国安法的细节一直保密到正式颁布之日，一夜之间，有些观点，比如主张香港独立或者高度自治的说法，立刻变成非法。

周三的拘捕行动是由香港警队国安处执行的，但是，根据港版国安法，中国派驻香港的情报人员可以公开在香港干预。有分析指，香港独立的司法地位至此成了空话，一国两制五十年的承诺成了一句谎言。