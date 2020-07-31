中共大举DQ疑引蛇出洞民主派后备B队C队

中共及港府假借所谓选举主任之手，大举DQ 民主派立法会参选人，遭到世界多个国家批评和谴责，有分析指出，当局在今日（31日）提名期截止的最后一天之前，DQ12个参选人，民主派必然因此会在今天提名B队或甚至C队参选人出马，如此一来，中共设下的一石二鸟，引蛇出洞的计谋便可得逞。再者，今年9月的立法会选举会否以疫情作为押后举行的理由，最终决定权仍然落在北京的手上。

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当局30日大举DQ民主派的参选人当中，涉及激进与温和光谱，程度之广被视为超出预期，但其实早在民主派在协调初选时，因当局明确表态针对35+，故此均有作出最坏打算，更已拟定后备名单。苹果日报指，据悉倘若提名期结束前，民主派参选人仍未获确认提名，他们的Plan B甚至Plan C将会把握今日最后一天提名期报名。

事实上，早在今个月中旬民主派初选落幕后，多个胜出初选的参选人都预料中共当局会DQ他们。负责策划初选的前立法会议员区诺轩早在7月中便预料“DQ是建制派在2016年发明的法宝，不可能弃之不用”。被DQ而丧失立法会议员资格区诺轩，再在今次被DQ参选资格，跟黄之锋一样两度被DQ。

以力拒民主派35+计划为硬目标的中联办，在当局宣布大举DQ之后立即发表声明坚决支持政府选举主任大规模撤销（DQ）多人的参选立法会的资格，指是严格根据基本法、香港国安法和香港选举法律办事，理据充足，合法合规。

公民党4人被DQ之后召开记者会，多个记者追问Plan B的安排时，党魁杨岳桥笑称：“就算有也不告诉你们。”杨岳桥认为，北京和港府已经“磨刀霍霍”，所有民主派都有被DQ风险，公民党近期亦多次被北京点名炮轰，最恶劣的情况是“DQ所有非我族类，这绝对有可能”，所以公民党亦已经准备 Plan B。

迄今仍未接获选举主任来函查询的民主党，已报名参选港岛区的党员许智峯指，民主党五区昨晚召开紧急会议讨论Plan B参选事宜。他又指，该党各区也会有Plan B准备，甚至不排除由非党员出战。翻查该党的报名名单，部份选区以名单方式出选，在超区界别派出的两张名单均有排次席的人选。

根据苹果日报报道，不同政党及组织早已商讨过Plan B甚至Plan C的问题，有知情者私下透露，早于参选前各人已有Plan B准备，但为保护Plan B，今日赶入闸报名时亦不会邀请传媒采访，希望一切低调进行，待确保入闸资格才公开，而部份政党名单早有多于一人，“抬轿者”会在正选一旦被DQ后准备正选上阵。

但尽管民主派再如何保密B队或C队名单，中共和港府必然对今日最后一天提名参选的人士“另眼相看”，视为引蛇出洞之后民主派的后备方案，一些政治素人也可能被当局在放大镜下仔细检视，作为之后DQ的借口。