尚宝军律师：许章润教授试图通过法律手段撤销成都公安的行政处罚

中国知名学者，原清华大学法学院教授许章润因涉嫌嫖娼被成都警方拘押多日，之后又因同样原因再加上发表违背教育部规定的文章而被清华大学开除教职，许教授谴责成都警方对他的指控纯属子虚乌有，委托北京律师莫少平与尚宝军通过司法程序维权，尚宝军律师向本台表示，此案疑点重重，成都警方不仅没有出示任何证据，而且还收回了对许教授的《行政处罚决定书》文本，仅此一点，就明显违背中国的法律。

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尚宝军： 许教授在7月12号被释放之后，又经历了14天的隔离，所以，在本周二的时候我们才得以与他会面，并且与他签署了委托书。许教授请我们担任他的法律事务的代理人，他当然是不服成都警方对他的行政拘留与行政处罚，因为他认为，成都公安对他的行政处罚是没有任何法理依据的。他坚决否认去年12月份中旬，在成都有过嫖娼行为。

法广：警方是否出示过证据？

尚宝军：我们没有看到任何证据，许教授本人也没有看到任何证据，警方只是口头上说有证据。其实，如果确有其事，证据应该有很多，比如说，宾馆的监控视频录像，支付嫖资是现金还是电子，以及他是通过什么渠道与嫖娼女取得联系等等，所有这一切，警方都未能拿出任何证据。另外，还有一个细节但却十分重要，一般来说，警方必须对被处罚者下达法律文书，也就是所谓的《行政处罚决定书》，许教授在成都看守所时手上确实有这份文书，但是，当他离开看守所时，成都警方强行收回了这份文书。我们不知道他们此举的意图是什么，但是，很明显这是违法的行为。这在任何国家都是违法的行为。所以，我们今天的工作遇到很大的障碍，因为无论是复议还是诉讼， 都需要这份文书，所以，我们争取在近期首先解决这个问题。