巴宝莉Burberry品牌推出奢侈品行业首家社交零售精品店“巴宝莉Burberry 空 · 间”，新店坐落于中国的高新技术研发地深圳。该店以“畅享当下，走进未来”为理念，融合线下和线上平台，带来数字化的沉浸式零售体验。

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新店于2020 年 7 月 31 日在深圳湾万象城隆重开幕，腾讯公司为其提供技术支持，旨在打造一个能够鼓舞和感染奢侈品消费者的探索空间，通过在店内和社交媒体上的新颖体验，让顾客能与品牌和产品充分互动。

巴宝莉Burberry 与腾讯展开技术合作的第一步是将社交平台的互动体验融入实体零售环境中，通过专门的微信小程序，顾客可以解锁专属内容和个性化体验，并将其分享给他们的好友。

新店内设有一系列不同空间供顾客探索，每个空间都以独立的概念打造，为顾客带来别致的互动体验。该店还借助巴宝莉 Burberry 悠久灿烂的历史，颂扬首席创意总监 Riccardo Tisci 所重新演绎的品牌标志性设计元素，以创意方式塑造 Trench 风衣、Thomas Burberry 专属标识、自然风格以及品牌“丛林印象”主题等传承设计。

品牌创始人巴宝莉 Thomas Burberry 是位充满梦想的发明家，新店亦承袭 巴宝莉Burberry 的开拓精神，致力于发扬品牌的创意理念和创新传统，积极打破常规和界限。该店作为一个具有特殊意义的探索空间，可供品牌实践和学习，为日后能将其创新成果运用到 巴宝莉Burberry 中国市场发展的改革工作当中奠定基础。