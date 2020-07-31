港府抗疫章法大乱朝令夕改专家称已两周没开会

© 香港中文大学医学院团队（左起）许树昌教授、黄仰山教授和郭建安教授所做的调查发现，香港只有一成六的人相信政府对疫情发放的消息。

港府抗疫朝令夕改，改完又改，港人被搞得昏头转向。29日早上政府禁令下所有餐厅停止堂食服务只准做外带生意，大批上班港人暴雨下蹲在路边吃午饭，招惹民怨四起后，29日晚上港府宣佈开放旗下社区中心给予民衆吃饭，但遭专家批评同样是室内爲何餐厅要关门而社区中心反而可以招待食客。到了30日中午，政府又改变抗疫措施，重新准许餐厅今日（31日）开门提供晚上六时之前堂食服务，但严限每桌只准两人。

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在此同时，身爲政府防疫抗疫专家小组成员的许树昌医生30日披露，政府已经超过两个星期没有召开小组会议，似乎暗指政府章法大乱，是将经济政治考量置于科学抗疫之上。

港府全日禁堂食草率实施，弄致民怨沸腾，政府仅一天便宣告措施寿终正寝，今日起恢复早、午市堂食。食衞副局长徐德义昨指最少八度被记者追问会否向市民道歉，惟他一直迴避，更辩称其他国家亦有同样抗疫措施，限制餐饮业营业。学者认为凭常识已知全日禁堂食必定「撞板」，惟林郑政府却一意孤行，反映政府思虑不周。

全日禁堂食第二天，食物及环境卫生局宣佈，在检视实际情况后，明白措施对上班僱员带来不便和困难，因此决定今日起，餐饮业务恢复上午5时至下午5时59分的堂食服务，顾客数目不得超过座位数目的一半，不得多于二人同坐一桌，桌子之间至少有1.5米距离或设隔板作分隔。食肆亦应尽量安排单向座椅及不安排搭枱。政府又宣佈，政府僱员在家工作安排延长至8月9日，并再次强烈呼吁僱主尽量容许僱员在家工作。

港府抗疫鼠首两端，疫情则持续肆虐，香港已连续9日录得过百宗确诊，早前有多个专家建议政府收紧豁免检疫人士措施，但政府在专家首次建议后21日才正式宣布收紧船员豁免检疫的安排，引起社会质疑政府防疫有否谘询专家小组意见。政府专家顾问、中文大学医学院呼吸系统科讲座教授许树昌30日透露，政府专家小组已超过两星期无开会，暂未有下次开会日期。

许树昌在电台节目受访，被问及政府专家小组是否仍然存在，他表示仍存在，但政府只会在有需要时才与专家开会。主持质疑现时疫情亦严重，为何政府不组织专家开会，许树昌仅笑答，「这个（问题）我答你不到」，又指「不过我们的声音他们听到的」。许树昌表示，现时专家主要向政府直接表达意见的方法是透过开会，但没有开会的话，专家也可直接找卫生局局长陈肇始，或透过媒体访问给意见。

早前不同专家多次指出，免检疫船员来港换班是第三波源头之一，边境检疫存在漏洞，政府于 19 日曾发稿指有「误解」，没有承认豁免检疫人士乃疫情源头，及后于 26日再宣布收紧船员换班，食卫局长陈肇始亦改口称第三波源头「已有实证」与豁免检疫人士有关，会严肃跟进。