疫苗大战打响了：北京外交部发言人称中国研发领先无需“偷窃” 倒是担心被窃

中国外交部发言人否认中国黑客窃取美国新冠疫苗公司数据，指出，中国在研发上领先，根本不存在也不需要靠“偷窃”取得领先。他说中国反而担心“个别窃密成性的国家”来窃中方技术。有专家指，由于中国病患大幅减少，疫苗第三期测试需要与外国合作进行。

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据路透社报道，今天7月31日在记者会上，有记者询问有关美国官员指控中国黑客瞄准美国新冠疫苗公司莫德纳（Moderna）欲窃取数据，中国外交部发言人汪文斌称这样的指控“纯属造谣污蔑”。他说，在新冠疫苗自主研发方面，中国处于世界的领先地位，根本不存在、也不需要靠偷窃来取得领先地位。

他指控美国一些政府部门的所谓消息人士近段时间以来，动不动就称中国发动网络攻击窃取美国疫苗研发数据，却始终拿不出任何的证据。

汪文斌称，“倒是我们更担心个别的窃密成性的国家，利用黑客来窃取中方的技术，”。

据中国和台湾等网络复数消息来源，中国新冠疫苗研发很有可能领先其他国家。但是卡在了临床实验第三阶段：由于可供测试的病患不够多，所以必须与外国合作。

路透报道说，美国在7月27日表示，莫德纳Moderna疫苗可望年底推出，供应广泛使用。此前Moderna宣布展开3万人的临床试验，以展现疫苗的安全性与效果，这也是获得监管批准前的最后一道障碍。

特朗普政府推出加速疫苗研发的计划，Moderna的疫苗率先进入后期测试阶段，增添了有效疫苗问世、帮助终结疫情的憧憬。Moderna股价周一收盘大涨9.15%。

从未有任何疫苗问世的Moderna，接受了美国政府近10亿美元金援。美国政府透过“神速行动”(Operation Warp Speed)计划为几支候选疫苗的研发提供资金。

超过150种疫苗目前正处于不同的研发阶段，约二十多种疫苗已经在进行人体测试。

辉瑞(PFE.N) 与强生(J&J) (JNJ.N)本月正为其新冠候选疫苗启动后期临床试验。英国制药厂阿斯利康(AstraZeneca) (AZN.L)则表示，与牛津大学研究员共同研发的疫苗将在今夏在美国进行大规模试验。

“2020年结束前实现安全和有效的疫苗是颇有难度的目标，但对美国人民而言这是正确的目标，”美国国家卫生研究院(NIH)院长柯林斯(Francis Collins)在宣布启动Moderna大型三期试验时说。

柯林斯说当疫苗被认为安全且有效时，Moderna可能已准备好了数以千万剂计的疫苗。

Moderna执行长Stephane Bancel称，该公司仍稳步朝着2021年起一年交付约5亿剂疫苗迈进，可能一年最多可交付10亿剂。

这项大规模后期试验旨在评估Moderna的mRNA-1273疫苗安全性，判断其可否在注射两剂后防止新冠症状。

美国国家过敏暨传染病研究所所长福奇说，试验结果可能会在11月甚至更早的时候公布。福奇说，在见过之前较小规模试验的数据后，他“不会特别担心”疫苗的安全性。

路透7月30日发自华盛顿的消息说，一名追踪中国黑客活动的美国安全官员透露，与中国政府有关联的黑客今年稍早锁定美国主要新冠疫苗研发公司、生物科技企业莫德纳Moderna为攻击目标，试图窃取有价值的数据。

上周，美国司法部对两名中国公民提起诉讼，指控他们参加了长达十年的网络间谍活动，目标是国防承包商、新冠研究机构和世界各地数百家公司。起诉书称，早在1月27日，新冠疫情开始受到关注时，这些黑客就试图从马萨诸塞州一家生物科技公司窃取疫苗研究资料。

总部位于马萨诸塞州的莫德纳Moderna今年1月宣布了新冠候选疫苗。该公司向路透证实，曾与美国联邦调查局(FBI)接触，并了解到上周起诉书中提及的黑客组织涉嫌进行的“信息侦察活动”。

这位要求匿名的美国安全官员没有提供进一步细节。美国FBI和美国卫生及公共服务部(HHS)拒绝透露被中国黑客瞄准的公司身份。