美国再制裁2位新疆官员 冻结资产并限制入境

美国7月31日再对新疆高官开铡。美国财政部与国务院宣布，制裁新疆生产建设兵团党委副书记彭家瑞与前新疆生产建设兵团党委书记孙金龙，他们的在美资产将被冻结并限制入境。

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美国行政部门9日以涉及严重侵犯新疆少数族群人权为理由，制裁新疆党委书记陈全国、前新疆政法委书记朱海仑、新疆公安厅厅长王明山、前新疆公安厅党委书记霍留军及新疆公安厅。遭制裁的人员及机构的在美资产将被冻结，前3人也被禁止入境美国。

美国财政部外国资产管制办公室31日再以同样的理由，依据总统特朗普2017年12月发布的第13818号行政命令，宣布制裁2名现任、前任新疆官员及1家中国政府机构，包含彭家瑞、孙金龙及新疆生产建设兵团。

根据上述行政命令，严重侵犯人权与贪污的人员和机构对美国国安、外交政策与经济造成重大威胁，相关人士的在美资产应被冻结。

美国财政部外国资产管制办公室指出，新疆生产建设兵团是新疆维吾尔自治区准军事部队机构，从属于中国共产党，任务是通过推动中国对新疆经济发展愿景，强调听从中央规划及资源采集，以强化对新疆内部的控制。

外国资产管制办公室表示，月初遭制裁的陈全国，目前就担任新疆生产建设兵团第一政委，对该兵团进行管控。

除了冻结资产，美国国务卿蓬佩奥31日也发声明宣布，彭家瑞与孙金龙未来将被限制入境美国。

蓬佩奥强调：“我们呼吁各国，加入谴责中共对自身人民从事令人发指人权侵犯的行列，这些作为影响世界各地数不清的家庭。”