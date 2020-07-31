美国区分中共与中国人民 中南海急于解套

美国区别中共与中国人民，基于这样一种认识，美国自尼克松总统以来实施的中美接触政策全面失败，中共愈加专制，然而中国人民向往自由。观察人士分析，蛇打七寸，美国这招似乎打到了要害，从官媒到外交部最近连续的辩解可窥一斑。

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新华社7月28日发表了中国外交部长王毅与法国外长勒德里昂的通话，通篇都是王毅对美国的抨击，没有一个字提到勒德里昂怎么回应，好像勒德里昂伸着耳朵在那里呆听，反正新华社的中文稿，是给中国人看的。

王毅一开始就把矛头对准了美国区分中共与中国人民的做法，他指责美国国内一些政治势力出于拉抬选情的政治考量和维持单极霸权的需要，“不断挑衅中国的核心利益，攻击中国人民选择的社会制度，污蔑与中国人民血肉相连的执政党…….”

王毅的核心意思是美国别想挑拨“执政党与人民的血肉关系”，他巧妙地把中共唤作“执政党”，殊不知，执政党是相对于在野党而存在的，中国的在野党在哪里，在监狱里，还是在花瓶里？中共一党独裁，所以人家直呼中共而不叫“执政党”自有道理。

王毅用词用得狠，他称中共与人民有一种“血肉关系”，这是一种封建的或者专制社会乃至黑社会的描述，在中国文革时期此说鼎盛，一首当时人人会唱的歌曲就叫做：”天大地大不如党的恩情大，爹亲娘亲不如毛主席亲“，硬要把不断阶级斗争的中共与屈服忍受的人民的被动关系说成血亲关系，甚至更亲，因为共产党是主张”大义灭亲“的，很残酷!

一个执政的党与人民之间只可能存在着信任或不信任的关系，不存在任何血肉关系。而且，是否存在一种信任的或者更加亲密的关系，是由人民说了算，还不是由高高在上的统治者们庄严地以宣告的方式强行施加。分析人士指出，王毅的努力透射出一种中共内部的心态，不希望美国这种切割中国人民与中共的做法，真正地被中国人民听了进去，逆来顺受或者被迫忍受的时代就会过去，王毅作为统治阶级一员，在习政权越来越 把人民当作臣民的今天，为他的最高领袖所付出的最大努力。

美国国务卿蓬佩奥日前在尼克松图书馆发表对华讲话，说出一个深刻的观察：美国终于认识到，实施了40多年的中美接触政策失败了，中共反而愈加专制。美国终于认识到，中共并不代表中国，让他们担心的不是中国，而是中共。美国的这一认知，把中共当局一再宣传的美国当前对中国的防范是美国对中国崛起的打压破功了。外交部发言人汪文斌7月29日为此长长地解释一通，他说了三点，第一，”所谓‘中美接触失败’的说法不符合事实。“他的理由是，中美经贸关系支撑美国国内260万个就业岗位，超过7.25万家美国企业在华投资兴业，汪发言人没有在这里回顾中美贸易战是怎么打起来的，美国指中国不遵守世贸规则，补贴出口，致使几百万美国人失业，在华投资的美国企业都要被迫进行技术转让，智慧财产权遭盗窃等等。

美国国务院官推指中国共产党政权是一个马列主义政权，中国外交部发言人华春莹辩驳说，”马克思主义政党最根本的政治立场是把人民放在首位“。东方评论说，中共把自己的国家命名为人民共和国，货币叫人民币，报纸叫人民日报，政府叫人民政府……但人民是一个虚构的概念，实质是党国、党币、党报，人民不配姓赵。

美国认为中美接触政策失败了，中国外交部自辩没有失败，很费解。美国与中国接触政策是自尼克松以来美国奉行的对华政策，他的基线就是把中国逐步引入开放，在与中国不断的接触中，使中国最后纳入世界潮流，成为文明社会的一员，但是，美国政府今天惊回首，发现这一接触政策过于天真，从根本上说是失败了，中共拒绝纳入世界潮流，而且要把自己的模式推向世界。美国承认失败了，中国却说，不，不，没有失败，怎么回事？北京大约知道，美国承认失败，就意味着对中共政权的彻底绝望，就意味着与中共的一步比一步更深入的决裂，习近平政权尽管天天喊着以牙还牙，官媒和以前官方军事家甚至做出准备打仗的样子，但真的打起来，他们懂得那结果并不会十分美妙。

中国外交部的辩解意味着中国服软吗？那也不是，这是中方在实行多年的一种传统诡计，用模糊的外交语言，诸如双赢，和平共存来麻痹对方，从而为争取更大发展争取空间。邓小平以降几乎总是这样，每当中美关系发生问题，中方就会韬光养晦，但是，习近平不怕亮剑，南海已修好屏障，这一点美国也早已看清，所以语言的花招已无太大作用。中方可能不希望砸锅，按照他们所说的仍然需要保持与美国的对话渠道。现在，根据驻美大使崔天凯的说法，中美之间连对话渠道都找不到了，他感到情况很严重。

为什么找不到，蓬佩奥在尼克松图书馆的讲话提到几个星期前他与中国主管外交的最高官员杨洁篪的会面，他说，中方还是老一套，说的很多，但实际上没有提出要改变自己的行为。他说，杨洁篪的承诺，就像很多中共官员做出的承诺一样，是”空洞的“。美方看清楚了：如果自由世界不改变共产主义中国，那么共产主义中国将改变我们 。

夏威夷会谈，那是一个化剑戟为玉帛的绝好机会，会面的结果可谓是毁灭性的。 美国已把中共看清，如果说蓬佩奥的话是给世界说的，王毅的表态是很大程度是说给中国内部的，一厢情愿式的，毛式夸张，所谓挥斥方遒式的自我精神胜利。透露的是中共内部的紧张。

情况是越来越严重了。美国智库皮有研究中心周四公布的调查显示，美中关系急速恶化，近八成的美国人对习近平不抱信心或者完全没有信心，比去年增加了27没有多少信心、或完全没有信心，这一数据比3个多月前升高了6个百分点，比去年增加了27%。