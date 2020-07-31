PEW民调显示对中国不满已是美国全民上下共识

美国权威的皮尤（PEW）研究中心所最新的调查证实之前多个传媒的报道，美国对中国的不满和反感，已经是全国上下的共识。纽约时报早前指出，特朗普政府最近的对华政策已将两国关系推向难以回复旧貌的不归路（point of no return）；经济学人指就算拜登当选也难以扭转美中关系走向一个新的黑暗年代；华尔街日报的社论指出，特朗普政府对华强硬的姿态，反映了蓝领选民和商界及至国家安全精英分子已经逐步趋向达成的一个共识，即中国是时候要停止它对美国的予取予携。

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皮尤在本周四发布的民调显示，有73%的美国百姓对中国反感，是15年来最高。接受访问的美国人普遍相信，中国政府需要为武汉首先爆发的新冠状病毒扩散全球负上责任。

皮尤在2018年同样的调查发现，当时只有47%的美国人对中国反感，在短短两年内，数字飙升到接近四分之三的美国人口。

调查并且发现，单在3月份一个月，美国人对中国的负面看法，已急升7个百分点，美国大众普遍认为“中国对疫情初发时处理失当，导致后来新冠状病毒肺炎在全球扩散”。

皮尤研究的一名合伙人戴福林（Kat Devlin）说，相对而言，美国人对欧盟持有好感者，大约有50%，这个数字这些年来都一直保持。

对中国来说，她用疫情来形容美国人对中国的负面看法，“我们可真的是经历了一场爆发。”戴福林说，中国在美国人心目中的地位，从2018年开始即出现急促下跌，“当时两国正处于贸易战的口水战阶段”，开始蓄势待发而急促下跌，一路直到如今的疫情失控。但她未能肯定上述两个因素促使中国形象下跌。

然而，不少分析认为中国近年来的所谓战狼外交，动辄对外国颐指气使，加上特朗普总统选情吃紧因而将美国疫情失控责任归咎中国，遂造成中国形象在美人心中一落千丈。