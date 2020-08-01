中国经济拿“内循环”当解药

“内循环”近来在中国成为热词。尽管中共总书记习近平称“（中国经济）绝不是关起门来封闭运行”，但分析认为，以国内为主的产业循环会造成科技落后、制造成本上升、失业率升高等。面对疫情及中美贸易战等压力，习近平7月时重申国务院副总理刘鹤的主张，表示在当前保护主义上升、世界经济低迷、全球市场萎缩的外部环境下，中国要“充分发挥国内超大规模市场优势，逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双回圈相互促进的新发展格局”。

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就算不是全然封闭运行的“锁国经济”，但将长长的生产链和消费端主要都放置在国内市场，中国是否具备这样的条件；以及若“内循环”成真，会带来什么样的影响，近来已有许多财经自媒体及网友议论。

先看条件。作为“内循环”很重要的“扩大内需”，在当今中国并不容易达成。

中国国务院总理李克强6月才说，中国有6亿人月均收入仅人民币1000元；中国严重的贫富差距、以及高房价对财富的“绑架”，也让各种产业都要依靠内需消费变得不可能。

自媒体“无相财经”7月31日指出，中国第二季国内生产毛额（GDP）年增3.2%，其中有2个百分点来自于制造业和建筑业，但消费却比去年同期减少了3.9%。上游的工厂拚命生产，基层消费者却在疫情中努力存钱，中国人的消费能力仍然不足。

至于“内循环”对产业的影响，首当其冲是原本出口导向的企业，难以立刻出口转内销，就会有破产倒闭的风险。

上述文章以江苏省灌云县为例，当地生产的情趣内衣，只有不到4成是提供给中国国内市场的。中国有很多这样的特色产业，一个县就成为全球最大的产地，国内市场难以消化其产能。

此外，有些评论指出，企业出口转内销会加大原本国内市场的竞争，对原本竞争力不强的企业造成衝击，这些都会导致一部分人的失业或薪资降低。

财经媒体“吴晓波频道”7月31日指出，“内循环”会让过去在全球竞争下被忽视的中国中西部受到更细致的开发，但中国企业被迫转往中西部这个非最优选择地区发展，意味著企业成本会提高；甚至因经营门槛提高会导致行业局部垄断，这些都不利中小企业发展。

更重要的是，中国自改革开放后受惠于外资及外国技术的交流，“吴晓波频道”的文章认为，“内循环”会导致技术交流变得缓慢甚至停滞，不利中国的产业升级，也迫使中国企业提高研发成本。

不过，也有些人认为，中国依然在对外开放，但现实国际环境如此，中国注重“内循环”也是不得已的求生选择。只是，在国内无法“降房价，提收入，保民生”的情况下，无法期待经济“内循环”能有好结果。