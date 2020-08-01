法《世界报》：“习近平对香港的强制力得不到任何惩罚”

法国《世界报》8月1日发表一篇题为“习近平对香港的强制力得不到任何惩罚”的社评文章。该文表示，西方中止与香港引渡协议、限制敏感设备技术出口香港等措施非常微弱，这使得中国国家主席习近平对香港自由的打压无情、粗暴、有条不紊地推进。

广告 继续浏览后续

《世界报》回述到，从6月底中国全国人大常委会全票通过港版国安法后，直到7月31日把原定于9月举行的立法会选举推迟一年，借口是冠状病毒大流行，此种做法是习近平打压公民社会的一个典型例证。

《世界报》社评文章表示，从对中国公民社会的镇压、到对新疆维吾尔人的大批拘押、再以反腐名义进行党内清洗，习近平的做法总是比预想的要来势凶猛。以此种方式镇压香港也不例外。

《世界报》表示，一个月来对香港自由空间的管控，到7月31日宣布延后立法会选举，这是对仅存的民主打压的附加步骤，香港原有的自由空间成了一堆民主遗址。

《世界报》社评认为，政治警察、模糊的法律条文、御用法官都给专横留下了空间。而在国安法通过之前，香港的年青人还曾奋不顾身地争取自由。港版国安法的出台宣告了一个时代的终结。

北京将如何使用在香港设立的新权力还是个未知数。北京当局本可以在国安法通过之后达到首要效果，那也不过是要散播恐惧。而北京当局却在几个星期中竭尽所能地发挥国安法的效应。

《世界报》回述了从7月29日至31日三天中发生的变化。《世界报》表示，7月29日，安全警察以涉嫌在社交媒体上从事分裂活动为由抓捕了4名年纪在16岁至21岁的年青人。这个罪名今后在大陆有可能会被重判。7月30日，立法会声明，12名民主派立法会选举参选人被裁定提名无效。

《世界报》表示，在取消提名的同时，官方媒体特别提出了那些人“将是不可能真诚地拥护基本法”候选人的“概念”。那么其实真正的含义就是，将来“选出”的立法会定将名存实亡。

《世界报》回述到，7月31日港府以冠状病毒大流行，把原定于9月举行的立法会选举推迟一年。《世界报》认为，这个理由骗不了任何人，大家都很清楚北京当局的真正用意。其实，北京担心香港选民会让手中的选票表达出自己内心的愤怒。

《世界报》最后写道，1997年香港回归时，北京当局曾承诺一国两制、50年不变。而今，中国政府不再努力让西方对“一国两制”抱有任何幻想。香港主权回归时保证了香港的广泛自治，特别是在司法上。

《世界报》写道，当然国际社会在中止与香港引渡协议上、在限制向香港出口敏感设备技术上做出了姿态。但是国际压力显得非常微弱。延后香港立法会选举时间恰巧是美国总统特朗普试图根据个人利益来推迟总统选举时间，此种做法使得对香港局势的批评失去了全部的公信力。

《世界报》表示，至于欧洲多国，他们没有掩盖斥责北京当局时绝不能影响与中国贸易的小心翼翼，因经贸往来才是当务之急的。在这种情况下，习近平对香港使用的强有力政策就没有顾及，他知道国际压力不过如此。