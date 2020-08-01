特朗普表示将在美国禁止抖音海外版tiktok

美国总统特朗普周五（31日）向一些随行记者表示，他将下令禁止短视频软件抖音海外版Tiktok在美国运营。在此之前，有美国媒体猜测，特朗普会要求抖音所属公司字节跳动售出Tiktok。

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抖音是一款深受年轻人喜爱的短视频软件，在全球各地拥有上亿用户。但美国有关方面怀疑抖音海外版tiktok软件向中国当局泄漏用户资讯，担心该软件被中国当局用于不利于美国的目的。

负责审查外国投资是否对美国国家安全构成威胁的机构美国对外投资委员会近期正抖音展开调查。美国财政部长姆努钦29日表示，他本周就此向总统府提出建议方案。

周五，在特朗普最新表态之前，华尔街日报和彭博通讯社曾报道称，特朗普可能正准备签署命令，要求抖音所属的字节跳动公司出售抖音海外版。两周前，特朗普的一名顾问的确曾表示，抖音海外版将离开字节跳动公司，独立运行。在他看来，这种选择好于禁止。但目前消息显示，特朗普显然还是选择了在美国禁止抖音运行。特朗普表示，他准备周六就采取行动。

面对不断升级的压力， tiktok也不断就自己与中国的关系辩护，否认与中国当局分享用户资讯，也不准备接受这样的要求。为安抚用户担心，tiktok几天前承诺会保证高透明度，尤其是控制其算法设置。

抖音的战略及国际研究中心科技政策项目负责人保证说，使用抖音软件的安全风险接近于零。但他也指出，字节跳动有可能处于北京的压力之下。

事实上，抖音海外版虽然发展迅速，但目前在美国之外其它地方也面对压力。在中美关系紧张背景下，抖音海外版试图将研发总部设在伦敦的谈判近日搁浅。印度曾是该软件下载增速最快的国家。但印度政府自6月30日起宣布在境内禁止该软件。巴基斯坦政府近日也因该平台上传播的“不雅”视频而发出警告。