陕西保护复原2800年前西周青铜轮牙马车

一套总长超过3米的西周晚期青铜轮牙马车历经三年的修复已保护和复原完毕。这套青铜轮牙马车2014年出土于陕西省宝鸡市岐山县周原遗址。出土时，这套长3.13米、宽2.7米、高1.5米的马车在黄土中被压成了上千片碎片，车头部位还有4匹马的遗骸。

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据陕西省考古研究院研究员王占奎介绍，为了完整保护这套青铜轮牙马车的信息资料，最大限度保存车舆的遗物和遗迹，陕西省考古研究院工作人员用整体打包的方式，把它带回实验室。从2017年开始，文物保护人员对这套青铜轮牙马车进行清理保护和复原。

通过清理可以看到，这套马车遗迹由车体和4匹马的遗骸组成。马车车厢装饰华丽繁复，有大量镶嵌绿松石的青铜构件、薄壁青铜兽面装饰以及玉器和彩绘构件，整个车轮的外沿全部由青铜铸造而成，这也是目前唯一一套部件完整的青铜轮牙马车。

陕西省考古研究院副研究员黄晓娟说，共发现了400余件青铜车饰，其中的大部分饰件上镶嵌有几十件甚至上百件绿松石。绿松石总数量超过万件，都是在青铜构件上铸造嵌槽后镶嵌上去的。

DNA分析结果显示，与马车配套的4匹马都是成年黑色公马。王占奎根据车轮上的痕迹判断，这辆马车很少使用且装饰性强，它不是用来作战的战车，而是西周高等级贵族的仪仗用车。

目前，根据实验室提取的遗物和精确数据，考古工作者按照原来的工艺、结构对这辆青铜轮牙马车进行了同比例复原。王占奎说，这套青铜轮牙马车的保护和复原，对研究西周晚期的礼仪及车舆制度有重要价值。