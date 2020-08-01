香港-RFI专访民主派一名维权女律师

香港特首林郑月娥宣布，因Covid-19疫情，把原定在2020年九月份的立法会选举延后一年。香港亲民主派人士认为，这是为了避免亲北京阵营选举失利的一个借口。就此，本台RFI法广记者从亚洲传回了对香港维权女律师Bonnie LEUNG 的专访。

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本台RFI法广法文网周六（2020年8月1日）在首页刊出对香港女维权律师Bonnie LEUNG的专访，主要内容如下。

RFI : 暂停选举存在哪些法律问题？基本法提到选举可以推迟14天，而不是一年。

Bonnie LEUNG : 所有的选举都是一个政治问题，所以与疫情无关。政府是否有合法权利提出这一延后？我只是想说，香港基本法被颁布时，当时实施的是[一国两制]，对此没有做任何事先安排。但这一法律条文含糊，因为，港府和北京都不想如同专家那样使用这一法律，他们可以予以释法。在此境况中，他们有权为心所欲。在本月初通过的香港国安法就是一个实例。当然，众多港人的希望与此截然不同。

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至于«为何亲民主派候选人在宣布延后的前一天被取消资格»这一问题，林郑月娥在回答时，提到了这一决定的敏感性，选举官员事先不知情。与此同时，这似乎对反对派敲响了警钟，看你们如何继续捍卫自己的理念？许多人提出了这个问题，坦诚的说，我们也还没有答案。原因很简单，因为，我们之前所有的抗争都是围绕着香港[一国两制]模式的想法。我们的社会建立在尊重这一法律与人权。但如今，一天天的，一点点的，大量迹象显示，这一模式不复存在。当我们看到那些活动积极分子被禁止参选，遭司法追究。人们自问不可逾越的红线到底在哪里？人们无法回答，因为如今红线太多了，而且不停地变化。我们不论做什么，都无法保证不出问题。

国安法最终让我们迷失了，除非我们呆在自己的角落无动于衷，否则就无法避免出问题的风险，比如开展竞选活动。所以，我们面对的问题是：我们准备为自己的誓言付出怎样的代价？

香港民主派阵营今天准备付出怎样代价？

那是因人而异，每人都会有不同的回答，尤其是在过去三周。以民主派阵营组织的初选为例，教师与政界鼓掌欢迎赋予了港人一次初选，并取得成功。数十万人参与了投票，把他们的授权给予得票最高的候选人。但港府和北京都指责初选。所以，哪怕就算是组织初选，在他们的眼里也是非法的。一些活动积极分子ˎ 政界人士和学者因此说他们退出竞选。大多数人都比较谨慎，就算有人将继续挑战红线。但总的来说，行动手段在逐日减少。

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您对行动手段的缩小以及风险的增大有何想法？您是否将继续捍卫自己的理念？

每天我看新闻都感到害怕。同时，当人们热爱这座城市，当人们看到自己家中失火，那除了尽力挽救别无他选。如果你们展开一场会有冲击的竞选，肯定就会有出危险的风险。为我个人，为我的同志，我不想冒着入狱多年的风险。与此同时，我觉得我们应该至少试着去做推动，继续期盼最终获得民主与对基本法承诺规则的尊重。

但我曾说过，香港变为中国，不仅对港人而言是可悲的，对中国大陆人也如此。香港自1989年以来，对报道中国的记者们而言，和中国活动积极分子而言，一直是一面挡箭牌。如今，这面挡箭牌消失了。

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既然香港越来越象中国内地，我们应以大陆捍卫自由人士为榜样。他们冒着极大的风险，在极小的空间里做事。他们是真正的英雄。比如已故的刘晓波（2010年诺贝尔和平奖得主），还有如今的许章润（被解聘的清华大学教授）。他们都连续多年捍卫自己的理念，哪怕限度极其狭窄。现在，我们生活在类似的情形，我们应该引以为榜样，前赴后继。

( 全文完 – Fin )

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