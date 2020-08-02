中国“双台风”来袭，一个比一个厉害

据中国多家官媒消息，进入8月份，中国面临双台风来袭，两个台风接连生成，一个是3号台风森拉克（Sinlaku），另一个是四号台风黑格比（Hagupit），这两个台风分别袭击中国南部和东南部。似乎后者比前者力道更大，而且会北上。

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据中国气象台预计，3号台风森拉克从越南北部登陆后8月2日到来，给中国沿海地区带来了疾风劲雨。8月1日20点至8月2日20点，森拉克给海南岛南部、广西西南部、广东南部等地的部分地区带来暴雨，局地大暴雨。广东的西部、海南东部、南部近岸海域将出现2-3米的中浪到大浪。南海、北部湾将出现3-4.5米的大浪到巨浪区。

有消息说，中国广东省防汛部门8月1日15时30分，在维持防4级应急响应的同时，启动了防风Ⅳ级应急响应。

4号台风“黑格比”似乎比森拉克的力道大，而且可能北上。该台风逼近中国浙江和福建，预计8月3日夜间在浙江中部和福建北部登陆。中国国家海洋预报台8月2日拉响“黑格比”海浪和风暴潮警报。

据综合消息，受“黑格比”的影响，预计8月3日早晨到白天，浙江近岸海域将出现3-4.4米大浪到巨浪，福建北部近岸海域将出现2.5-3.5米的大浪。杭州湾，宁波，台州和温州沿海在台风冲击下，将出现风暴增水现象。