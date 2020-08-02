加拿大总检查长称将孟晚舟引渡到美国的要求已经满足

加拿大定于明年4月就孟晚舟引渡案举行听证会。日前公布的一份文件显示，加拿大总检查长认为，将华为首席财务官孟晚舟引渡到美国的要求已经满足。

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据路透7月31日引述文件报道，向加拿大不列颠哥伦比亚省一个法庭提交的文件显示，加拿大总检察长表示，以银行欺诈罪，将华为首席财务官孟晚舟引渡到美国的要求已经满足。

根据美国的逮捕令，现年48岁的孟晚舟于2018年12月在温哥华被捕。美国指控她针对华为在伊朗的业务往来，误导了汇丰银行。

这些文件于上周提交，并于周五向媒体公布，这是就孟晚舟是否应被引渡到美国举行正式听证会的先导。听证会将于2021年4月举行。

这些文件概述了支持逮捕孟晚舟的证据，并得出结论说，引渡的要求已经满足。

文件指出，引渡听证，并不是对美国提出的指控进行一次完整的审判，而只是判断这些指控是否有“被认定为有效”的可能性。

加拿大司法部长兼总检察长David Lametti的律师写道，“证据表明，孟晚舟女士故意向汇丰银行做出不诚实的陈述，试图维持华为与该行的关系。”

“由于孟晚舟承认，她就是引渡请求中所列行为的被追诉对象，因此，引渡的所有正式要求都已满足。”