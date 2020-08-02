访问主要内容
中国
法国
港澳台
视频
栏目检索
加拿大/引渡孟晚舟

加拿大总检查长称将孟晚舟引渡到美国的要求已经满足

发表时间：

2020年5月27日，华为首席财务官孟晚舟离家前往加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华法庭举行的法院听证会。
2020年5月27日，华为首席财务官孟晚舟离家前往加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华法庭举行的法院听证会。 REUTERS - Jennifer Gauthier
作者： 古莉
1 分钟

加拿大定于明年4月就孟晚舟引渡案举行听证会。日前公布的一份文件显示，加拿大总检查长认为，将华为首席财务官孟晚舟引渡到美国的要求已经满足。

广告

据路透7月31日引述文件报道，向加拿大不列颠哥伦比亚省一个法庭提交的文件显示，加拿大总检察长表示，以银行欺诈罪，将华为首席财务官孟晚舟引渡到美国的要求已经满足。

根据美国的逮捕令，现年48岁的孟晚舟于2018年12月在温哥华被捕。美国指控她针对华为在伊朗的业务往来，误导了汇丰银行。

这些文件于上周提交，并于周五向媒体公布，这是就孟晚舟是否应被引渡到美国举行正式听证会的先导。听证会将于2021年4月举行。

这些文件概述了支持逮捕孟晚舟的证据，并得出结论说，引渡的要求已经满足。

文件指出，引渡听证，并不是对美国提出的指控进行一次完整的审判，而只是判断这些指控是否有“被认定为有效”的可能性。

加拿大司法部长兼总检察长David Lametti的律师写道，“证据表明，孟晚舟女士故意向汇丰银行做出不诚实的陈述，试图维持华为与该行的关系。”

“由于孟晚舟承认，她就是引渡请求中所列行为的被追诉对象，因此，引渡的所有正式要求都已满足。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNSC_RGB_blk_092917
页面未找到

您尝试访问的内容不存在或不再可用。