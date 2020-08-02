苏州三星工厂将停产 近千人面临裁员

韩国科技巨头三星集团在中国苏州的电子电脑公司将停产。网上流传三星苏州公司的中文告示说，三星调整战略发展，仅在苏州保留研发部门，其余人员的劳动合同履行将受影响。三星愿意对离开人员提供补偿方案。

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路透社说，韩国科技巨头周六8月1日表示，三星电子（Samsung Electronics Co.）将停止在中国的最后一家计算机工厂的运营。在中国劳动力成本上涨，中美贸易战以及冠状病毒COVID-19大流行的打击下，三星公司正在重新考虑其生产和供应链。

《南华早报》周五援引三星员工说，三星电子苏州计算机公司的1,700名合同工中，大约一半人将受到影响，但不包括从事研发的人员。另据中国网络消息，三星即使保留研发人员，此次裁员也可能超过一千人。

据南华早报说，三星苏州工厂在2012年从中国大陆出口了价值43亿美元的商品，这一数字到2018年已降至10亿美元。三星发言人拒绝评论苏州三星工厂的收入和出货量，以及有关员工的详细信息。

该公司在一份声明中说：“对于三星来说，中国仍然是重要市场，我们将继续为中国消费者提供优质的产品和服务。”

三星去年关闭了其在中国的最后一间智能手机工厂。把生产线从广东惠州迁往越南。当时只保留苏州和西安两个半导体生产基地。

网传三星苏州给员工的告示说，近年来，由于市场竞争激烈，公司产品市场份额不断萎缩...，三星总部调整发展战略，公司将专注研发工作，做大做强PC研发，使三星电脑产业获得新的竞争优势。基于前述客观情况发生重大变化，除研发部门员工外，其余人员的劳动合同履行均受到影响。公司拟与员工协商解除合同…

据介绍，三星集团近些年已将密集性生产链转向印度和越南。据韩联社消息，三星电子7月30日发布的业绩报告显示，三星电子今年第二季度的营业利润同比增加了23.5%，为8.15万亿韩元（合人民币480亿元），创下2018年第四季度以来的新高。