Coronavirus威胁北京2022冬奥会？

在人们关注原定2020年的Tokyo东京夏季奥运会因Covid-19疫情而被推迟延后至2021年之际，看看原定2022年初举行的Beijing北京冬季奥运会有何进展？

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本台RFI法广法文网2020年8月1日周六刊出体育组记者Farid报道北京筹备2022年冬季奥运会工作进展情况的长文，在此予以着重介绍。

进展与合作

中国主办方日前告诉法新社， 2022北京冬奥会目前就Covid-19采取严格的预防控制措施，准备工作以协调方式推进；竞赛场馆的建设应该能按预期在2020年底完成。

今年4月底，当东京宣布推迟夏季奥运会之时，北京2022冬奥会主办方就承认，这使他们处于一种特殊境况。北京主办方的一名负责人告诉中国官方媒体新华社，他们与国际奥委会（CIO）保持紧密联系，全方位推进2022冬奥会的准备工作。北京在2022年冬奥会期间可能将没有自然降雪，但中国首都将成为奥运历史上首座主办夏季奥运会（2008）和冬季奥运会的大都市。于2019年底出现Covid-19疫情的中国将坚持到底，再次与世界分享它的强大。

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异议及警告

德国慕尼黑的一个捍卫维吾尔少数民族权利组织，指控中国犯下种族灭绝，于7月30日周四敦促国际奥委会重新考虑2022年冬奥会在北京举行。就此，国际奥委会的一名发言人重申，其组织对所有全球政治问题保持中立。

七月中旬，一位78岁的加拿大籍国际奥委会前副主席Dick POUND在接受路透社采访时提出，鉴于卫生危机影响明年的东京夏季奥运会，很难想象，这不会对五个月后同一地区里的活动带来连锁反应。这一警告肯定引起了中国的重视。加拿大籍国际奥委会前副主席提到，中美当前的外交关系可能会危及北京冬奥会。这位曾是1960年奥运会参赛运动员的加拿大前游泳健将还想象到了一种最糟糕的情形，如果美国无法控制其境内的Coronavirus疫情，北京可能会禁止美国运动员入境。他还指出，各种疯狂的事情都有可能会发生。

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今年五月，国际奥委会主席曾在一次视频会中提到，Covid-19疫情对北京冬奥会的准备工作没有任何影响，北京继续得到国际奥委会的全力支持。

未来和走向

国际奥委会于2015年7月31日在马来西亚首都吉隆坡指定北京为2022年冬季奥运会举办城市。从当年的投票结果来看，哈萨克坦首都阿拉木图（Almaty）以四票之差（44票对40票，还有一票弃权），名落孙山。此外，瑞典斯德哥尔摩ˎ 挪威奥斯陆 ˎ 德国慕尼黑ˎ 波兰克拉科夫等许多欧洲著名大城市都曾被列入候选名单。

2022年北京冬季奥运会的赛事按计划应该于2月4日至20日在三个赛区展开。北京赛区举办冰球ˎ 滑冰等冰上运动项目，在距离北京西北80公里的延庆赛区，有雪车ˎ 雪橇等项目，在距离中国首都200公里，坐高铁47分钟的张家口赛区将举办跳台滑雪等项目。

这一法文报道最后指出，从长远角度而言，北京2022有雄心推动三亿人参与冬季冰雪运动。

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