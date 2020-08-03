安倍内阁支持率创历史新低

据日本JNN（Japan News Network）的最新舆论调查，安倍内阁的支持率创安倍第二次内阁开始以来最低纪录。比上个月调查下降2.8个百分点，为35.4%，不支持率上升了2.4个百分点，为62.2%。

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最近日本疫情不断恶化，到8月2日为止连续5天超过1000人，在感染不断扩大的情况下，安倍政权强行推进由政府补贴的促进国内旅游活动“GOTO TRAVAL”，号召大家去各地旅行，在对现在医疗体制能否对应“第二波”的评价上，中央政府认为现在的医疗体制完全可能对应“第二波”的到来。

但是目前出现疫情激烈反弹，7月新增感染者大幅增加，有21个府县新增感染者超过今年上半年的总和，冲绳县出现感染病床不足，许多患者不得不等床位的现象。

在JNN的调查中，关于政府的到现在为止新冠防疫工作，回答“正面评价L”的仅为26%，为今年2月以来最低。

对于政府从上月22日开始实施的“GOTO TRAVAL”，正面评价的仅为25%，而负面评价的为66%，在问及是否想参加这项活动时，回答想参加的为19%，回答不想参加的达到77%。

而据日本共同社6月20至21日实施的全国电话舆论调查显示，安倍内阁支持率继续下跌，较5月底的上次调查下滑2.7个百分点，为36.7%。不支持率为49.7%，较上次增加4.2个百分点。

共同社指出：由于调查方法不同无法简单比较，但2012年第二届安倍政府上台后，内阁支持率在2017年7月创下最低纪录的35.8%，此次的数字为第二低。在新冠疫情应对及检察干部人事问题消耗了政府力量的情况下，“政治与金钱”问题更是雪上加霜。