李大维接任台湾总统府秘书长蔡英文吁团队升官发财请走别路

台湾外交部高层官员证实圣多美普林西比与中华民国在21日凌晨断交，外交部第一时间向府院报告，并展开危机处理。外交部长李大维（图）上午9时召开记者会正式对外说明。

台湾总统府前秘书长苏嘉全因为亲戚不断涉入弊案，昨天辞去总统府秘书长一职，总统蔡英文今天宣布，由海基会董事长李大维接任总统府秘书长。李大维现年七十岁，出身蓝营，是资深外交官，曾任驻美代表、驻欧盟代表，蔡英文上任后曾担任外交部长、国安会秘书长、海基会董事长，今天接任总统府秘书长。

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蔡英文说，这次有部分立委涉案，希望司法单位勿枉勿纵，她提醒执政团队成员，「升官发财，请走别路」。执政的目标，不是为自己的利益，而是为了让台湾更好。

台湾检调这次全台大搜索，从绿营立委赵正宇家中搜出一捆一捆新钞，共计新台币920万元，连夜审讯后，赵正宇以一百万元交保，当时出面收取贿款的办公室助理林家麒被裁定收押禁见。

立委赵正宇虽不是民进党籍，但长期参与立法院民进党团运作，他涉嫌收取两家殡葬公司的贿款一千万元，向营建署施压，要求将他们位于国家公园里的私人土地变更地目，以便开发为墓园。

另一个最受瞩目的涉案立委是民进党籍的苏震清，也就是苏嘉全的侄子。台湾检调查出，从2013年最高行政法院就SOGO百货公司经营权案，做出不利于太平洋流通公司董事长李恒隆的判决后，李恒隆就透过行贿，请苏震清协助修订公司法第九条，以便他能夺回SOGO百货公司的经营权。

苏震清为了帮助商人达到商业目的，曾以立委职权发函经济部商业司、亲自出席公听会、在立法院质询官员，甚至推动修订公司法。大小事情他都要收钱，收贿时间长达六年，总金额达两千万元。

也因为苏嘉全、苏震清在民进党内都属于「英派」，加上党内斗争激烈，因此苏震清涉案收贿，苏嘉全不得不「自废武功」，主动辞职以保护蔡英文。

台北地方法院今天继续审理检察官提出的声请羁押案，除了民进党前立委陈唐山已经交保之外，另有国民党立委廖国栋被查出利用审查法案机会收取李恒隆贿款500万元、国民党立委陈超明及时代力量党主席徐永明也分别收取近两百万元，这些人加上行贿的李恒隆是否会被收押，成为今天最受瞩目的焦点。