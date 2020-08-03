法国中止批准对港引渡条约 敦促不要拖延选举

法国8月3日表示，由于中国实施引起争议的港区国安法，法国正中止批准与香港间的引渡条约。法国外交部发言人姆赫利（Agnes von der Muhll）同时敦促尽快举行立法会选举。法国《回声报》表示，法国紧随德国做出了不核准对港的引渡条约。法国这一决定显示出对中国的不信任。

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法国外交部发表声明说：“鉴于最新情况，法国目前不会继续推动核准2017年5月4日与香港特别行政区签署的引渡条约。”

声明中批评港区国安法，指这项新法令人对“一国两制”原则…及因此产生的基本自由产生质疑。

法国外交部发言人姆赫利在声明中还表示，至关重要的是必须根据香港《基本法》所保障的权利和自由，在允许真诚民主表达的条件下尽快举行香港立法会选举。

香港政府宣布延期一年举行立法会选举这一系列事件后，德国宣布取消执行和香港达成的引渡协议。7月31日，德国外长马斯（Heiko Mass）在柏林就此表态称："我们多次表达了自身的期待，希望中国政府遵守其国际法义务"，保障香港民众有权举行自由选举，正是这种义务的一部分。马斯表示，香港政府取消十多名反对派候选人的参选资格，并推迟举行选举"是进一步侵犯香港公民权利的做法"。