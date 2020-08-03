特朗普：必须在9月中旬之前出售抖音，它才能继续在美国运营

美国总统特朗普8月3日表示：必须在9月中旬之前出售抖音（TikTok），它才能继续在美国运营。白宫贸易顾问纳瓦洛也暗示，微软如果想买下抖音，可能该由中国撤资。

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美国联邦参议院民主党领袖舒默则表示：“务必要找出安全方法让抖音能持续运作。”他主张由美国公司买下抖音，以保护用户的个人信息。

他在推特上发文说：“美国公司应买下抖音，好让大家能继续使用它，而且个人信息能够保持安全。”舒默又说：“事关隐私。抖音在中国要遵守中国共产党制定的法律，法律可能规定要把资料交给政府。”

科技巨头微软表示，微软的执行长纳德拉(Satya Nadella)已经直接以电话与美国总统特朗普对谈。谈话后，微软宣布继续与抖音谈判，期盼取得抖音在美国的经营权。

上周末，美国政府以国安疑虑为理由，明确反对微软收购抖音。微软因此宣布暂缓谈判。

周日，微软表示将会继续与抖音谈判，计划在9月15日之前完成谈判，内容不但涉及美国的经营权，也将涉及加拿大、澳洲、新西兰等地运作的相关事务。微软不保证最后能签约成功。

至于美国政府最在乎的安全问题，微软表示，该公司认为，处理总统的关切十分重要，解释说抖音用户的资料将会被存放在美国本土，也会为该应用加上“世界级的安全、隐私、数据保护”技术。