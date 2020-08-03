禁止妄议政策将成香港新风 港府称跟进港人质疑DNA送中有否违

中国内地的核酸检测队抵港，协助港府日后开展大规模筛查作准备，但不少港人忧虑内地会借机把受测者的脱氧核醣核酸(DNA)或相关资料送回大陆，以致私隐受损，新民主同盟的区议员更为此到医院管理局抗议，受到警方阻挠。港府其后更发出新闻稿，否认会将测试样本送往内地，当局会仔细研究散播此等不实谣言会否构成犯罪，并收集证据作跟进。

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根据《中国共产党纪律处分条例》中禁止「妄议中央大政方针」的条款，内地有党员因为批评政府政策或表达忧虑而被指为谣言而受禁受罚，港府声明内容有向禁止妄议的精神看齐，香港人权监察总干事罗沃启称，港府的相关态度问题严重，因为公众一旦不能质疑公共政策和事务，很多滥权、不公和欠周详的东西，都不能得到充分讨论。

面对武汉肺炎疫情，香港的检测数量一直被指不足，甚至低于人口比香港低的澳门，直至上月将部分检测工作外判予部分有中资背景的化验所后，检测数量才倍增至每天一万人次，但要求中国协助香港全民检测的声音再起，中国工程学院院士钟南山上月底在接受官媒访问时建议，香港应进行全民免费核酸检测，内地应从检测试剂及人力方面提供支持。

香港是否进行全民检测，现时未有定论，但由中国国家卫生健康委员会组建的「内地核酸检测支持队」，六十人中的七名队员已于昨(2日)午抵港，以开展协助筹备临时实验室工作，以大幅提升香港的病毒检测能力。据悉，七名来自广东省和深圳的队员会先到卫生部门及有中资背景的华大基因等检测机构会面，了解香港的化验流程。检测队总指挥余德文日前向新华社表示，稍后到港的主要任务是协助港府开展「大规模筛查」。另外，稍后到港的支持队，更会协助港府在亚洲国际博览馆建设类似「方舱医院」的临时小区治疗设施。

先遣队员的级别不高，但到酒店迎迓的官员，官职很高，除了中央政府驻港联络办公室副主任仇鸿之外，港府的的政制及内地事务局长曾国卫和食物及卫生局长陈肇始均有到场，并发表欢迎讲话。

在先遣队抵埗前，新民主同盟区议员到医管局抗议，不满港府引入内地测检人员，指这是特首林郑月娥向北京献媚之举，又质疑有关人员是否属于豁免检测范围。他们又表示，港人普遍对内地医疗及检测缺乏信心，不少市民更担心，核酸检测可取得检验者的 DNA 数据，质疑港府如何保障私隐及确保个人样本及DNA不会被送交内地。抗议期间，有警员到场，一度以违反限聚令为由作出驱赶，埸面混乱。

及至晚上，港府发表声明，感谢中央支持抗疫外，更否认港府会将病毒检测中的市民基因资料送往内地，强调中央纯粹是协助加强港府的病毒检测能力，「所有检测都只会在香港进行，不会将样本送往内地」。不过，声明没有提及检测数据会否送中。

声明谴责有人故意散播港人基因送中等不实谣言，打击港府的抗疫工作。「至于散播不实谣言会否构成犯罪，相关政府部门会仔细研究，并收集证据，以作跟进。」

中国国务院港澳事务办公室副主任张晓明上月初曾举例称，指香港铁路太子站在去年8月31日有市民被警方打死是谣传，指斥有人想将不满情绪指向警方，子虚乌有，出于恶意，并造成严重后果，有可能违反《港区国安法》中引发对中央或特区政府憎恨的条文。言论引发公众哗然，建制派官员和议员为此发言补救。但事隔一个月，港府却把发表质疑政策的言论指为不实谣言后，更声言要跟进有否违法。

港人忧虑并非毫无根据，《纽约时报》去年底曾发表报道，指中国新疆当局透过强制性健康检查等手段采集维吾尔族和其他少数民族的血液样本，建立发展人脸绘制技术所需的基因数据库，藉此加强社会控制。中国政府未有就此作出回应。