香港：欧盟呼吁港府重新考虑立法会延后选举决定

欧洲联盟8月3日表示，香港延期举行立法会选举及撤销多位反对派人士参选资格，引人质疑能否保障民主权利，并削弱香港自由开放的国际声誉，呼吁香港当局重新考虑其决定。

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欧盟外交和安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）3日晚发布声明，指出欧盟正密切关注香港政治局势，表示港府延期举行立法会选举，除将延宕人民民主授权的更新外，并引人质疑能否行使“香港基本法”所保障的民主权利和自由。

此外，博雷利提到港府近期撤销多位反对派人士参选资格，也削弱香港作为自由开放社会的国际声誉；而保护香港的公民权利与政治权利是欧盟支持“一国两制”的原则。

博雷利呼吁香港当局重新考虑其相关决定。

欧洲联盟先前曾对中国实施“港区国安法”做出具体回应，认为中国行动违背国际承诺，将影响欧中关系，并将限制向香港出口镇压及监视设备。

随后欧盟会员国也陆续采取行动，德国7月31日宣布决定中止与香港的引渡协议，法国8月3日也表示，由于中国实施引起争议的港区国安法，法国正中止批准与香港间的引渡条约。

而法国外交部声明说：“有鉴于最新情况，法国目前不会继续推动批准2017年5月4日与香港特别行政区签署的引渡条约。”