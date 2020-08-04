从中国转向越南：三星月底关闭在华最后一家电脑工厂

综合回声报，南华早报，韩联社等消息，由于地缘政治风险不断增加，为了强化供应链效率，到八月底，三星将关闭在华最后一个电脑和手机组装线，位于苏州的三星电子。

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2002年9月，就在中国加入世界贸易组织之后不久，三星就在苏州为这一工厂揭幕。18年后，今年8月3日星期一，又在一份简短的公告中，公布了关闭该工厂的决定。三星表示，此举是为了持续强化该公司的全球生产基地效率。三星保证，苏州工厂余下的约1700名员工“将获得公平合理的一系列补偿，包括职业规划建议，职业培训”。与此同时，员工们还可以“有机会前往三星其他部门工作”。具体而言，遗留员工当中，半数将要么被裁员，要么被转移去其他地点工作，苏州将只留下研究发展活动这一部分的成员。8年前，三星苏州员工数量超过6500人。如今，由于中国的生产费用逐渐升高，越南已经成为更好的选择，三星已经在近几年当中，陆续关闭了其在深圳，天津，惠州等地的智能机生产线。

去年，三星已经关闭了其在中国的最后一家智能手机生产工厂，逐渐把智能机的生产转移到越南，但继续在苏州和西安生产半导体。现在，虽然关闭最后一家在华电脑工厂在即，三星依然强调，中国依然是公司的重要市场国，三星将继续为中国消费者提供优秀产品与服务。