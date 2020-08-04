处理医护罢工 医管局管理人员请辞 「跳船」抑压力成疑

对医护界以罢工手段促请港府封关抗疫一事采取「先容忍、后追究」的医院管理局，其人力资源主管彭飞舟已因个人理由请辞，是继律政专员梁卓然之后，四天内，第二位政府部门或公营机构内公开请辞消息的中高层人员。

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医管局表示，彭飞舟希望重返临床医生岗位，局方会按机制进行招聘，填补有关空缺。

本身是内科医生的彭飞舟，自四年前起分别接任两间医院的行政总裁，至2018年10月起接任医管局现职，年薪三百多万港元。今年2月疫情爆发初期，医护界发动罢工要求政府封关，以减少疫情由中国内地及外国传入。医管局初期采容忍态度，该局主席范鸿龄在2月1日时仍拒绝评论会否处分罢工医护，声称会劝喻医护放弃于3日至7日的罢工，指罢工不能推动政府全面封关。但医管局其后态度转硬，表明会追究，彭飞舟2月底更去信全体医护，表明局方会就「未获批准的缺勤」保留追究权利；范鸿龄4月时更暗示，会从严处理罢工医护。

及至6月，当医护打算响应工会号召的罢工以反对港区国安法的推出，范鸿龄态度更为强硬，明言绝不接受员工罢工，指今次罢工有政治性，以此要挟医管局认同其政治理念，一定不会得逞。

到了7月下旬，当不少国家增加对抗疫医护的津贴时，彭飞舟反而要代医管局向员工发信公布冻薪一年，备受前线医护批评，指此举漠视公立医院上下在抗疫期间付出的一点一滴。

现时未知彭飞舟请辞是否与「跳船」有关，而医护界则倾向相信与压力有关。公共医疗医生协会会长马仲仪表示，人力资源部过去一年来，需处理反送中运动中被捕医护人员，以及医护于疫情期间罢工等重大事件，须上对政府和主席，下对艽线工作压力，确是吃力不讨好，对于身处管理层的彭飞舟辞职，不感意外。