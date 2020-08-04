日本防卫大臣：自卫队也将在钓鱼岛海域对应中国海警船

日本防卫大臣河野太郎在8月4日的记者会上，针对中国海警船最近在钓鱼岛海域活动频繁指出：自卫队也将与海上保安厅合作，在必要的场合，采取必要的行动。

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据日本第11管区海上保安总部（那霸）介绍，中国公务船从4月14日至8月2日连续在钓鱼岛周边航行，到8月2日为止，为111天，史上最长，今年共达205天，超过去年。5月上旬还接近作业中的日本渔船进行追逐，7月4～5日在钓鱼岛水域日本认为是领海的水域停留了39个小时以上，是2012年9月日本将钓鱼岛国有化以来最长时间。

关于自卫队在什么情况下将采取什么样的措施，河野太郎只回答：在“所及范围内”，未做明确的回答。

而4艘中国海警船在2日上午驶离钓鱼岛水域日本认为是领海的水域外侧的毗连区后，未在周边海域再次出现。相关人士认为，海警船有可能是为了躲避今年第4号台风“黑格比”接近，但是在8月16日，中国方面休渔期结束，日本方面认为还会有渔船和海警船出现。

中国海警船在最近几年，多派2-3艘编队在钓鱼岛水域巡航，最近经常是4艘编队，而且以大型船为主，海警2502号，属于中国最大级海警舰，为5000吨级多用途防撞型海警舰，大大超过日本海上保安厅的1千吨级的巡逻船。

而驻日美军美军司令、陆军中将施奈德在7月29日的在线记者会上表示：在冲绳县尖阁诸岛周边，中国的船只屡次侵入日本领海，活动前所未有地频繁，美军将强化在周边水域的警戒监视和情报收集，支援日本。