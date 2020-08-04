瑞士外长：中国正背离开放之路 警告西方将果断回应港区国安法

随着更多欧洲国家对华立场转硬，保持中立的瑞士亦向中国发出警告，该国外长卡西斯(Ignazio Cassis)表示，中国侵犯人权的情况持续上升，正背离开放之路，而港区国安法亦影响「一国两制」的落实，若中方坚持，西方国家誓将果断回应。中国对瑞士的言论反应温和，外交部只是指有关言论缺乏依据。

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今年是中瑞建交70周年，瑞士外长卡西斯接受该国首分周报《星期展望》（SonntagsBlick）专访时表示，中国的政治自由化追不上经济自由化，侵犯人权事件日益增加，「看到中国正背离开放之路」，这意味瑞士亦必须更坚定地捍卫本身的利益和价值，包括强化国际法和多边体系。

卡西斯表示，瑞士和中国建交70年，一直跟北京建立「有建设性和批判性」的关系，而法治和人权一直是双方对话的一部分。他续称，现在看来，中国的情况比想象中更动荡不安，侵害人权事件持续增加，强调瑞士希望保护这些权利。

中国在1997年前承诺以一国两制原则收回香港，容许港人享有自由和自治，但港区国安法大幅增加北京对港管控，引起瑞士关注，卡西斯表示，如果中国放弃在港落实一国两制，将影响很多在港投资的瑞士公司。若果中国坚持这样，西方国家将更果断回应。

在北京，外交部发言人汪文斌3日回应瑞士外长言论时表示，有关言论「缺乏依据，也不具建设性。」他重申，外国不应干预香!事务，并指港区国安法将使「一国两制」在法治的轨道上行稳致远。

汪又说，中国始终坚持打开大门搞建设，瑞士的金融企业能在中国金融市场的开放中率先受益，希望瑞士恪守国际关系基本准则，珍惜中瑞关系良好的发展局面。

中国和瑞士在1950年9月14日宣布建交，是西方国家首批承认中国的西方国家之一。