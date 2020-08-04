胡钖进料中方可能拒向在港美国记者发证

中美争议白热化，双方记者互被当地政府驱赶或拒绝继续签发工作证，在大批驻美国的中国记者签证于两天后到期之际，中国《环球时报》总编辑胡锡进表示，中国已作了所有在美记者不获延签而要离开的最坏打算，扬言中国届时会作出反制措施，包括派驻香港的美国记者。

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与中美不同，在香港工作的记者毋须获得记者签证，只须取得工作签证便可在港进行新闻采访工作。

在中国驱逐一批驻华美国记者后，美国于5月10日公布新入境措施，把所有中国或华籍记者的工作签证，由过往的无限期大幅缩减至90日，期满必须续期，来自香港和澳门的记者则不受此限。新规定的限期将于本月6日到期，胡钖进昨(3日)晚在推特以英文发推，指已有六十多名中国记者被美国驱逐，而据他所指，至今未有记者的签证获得续期。他预料，中美双方以驱逐记者进行的媒体战会严重恶化，中方会报复。

他今早再发帖，鉴于美方至今未有延长中国记者签证，中方已作了最坏打算，就是所有中国记者都要离开美国，届时，中国会报复，美国驻港记者亦是目标之一。

美国3月削减中国中央级媒体工作人员时，官方称，中国在美以新闻记者名义获发签证的，有三千多人，而美国所有媒体驻华记者则不足一百人。