蓬佩奥誓言保护流亡的香港民主运动人士

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）周二承诺保护逃离香港的亲民主人士并批评中国。此前，中国媒体宣布，警方已下令逮捕一些已经在海外的香港亲民主斗士。

广告 继续浏览后续

美国国务卿周二在推特上说：“美国谴责中共企图起诉居住在包括美国在内的中国境外的民主运动人士。我们站在自由的一边。”

蓬佩奥在一份声明中还说：“中国共产党不能容忍自己的人民自由地思考，并越来越试图扩大他们在中国境外的影响力。”

蓬佩奥补充说：“美国和其他自由国家将继续保护我们的人民免遭北京威权主义的长胳膊。”

此前，中国官方媒体周五晚上报道说，香港警方以涉嫌违反严厉的新安全法为理由，下令逮捕六名流亡海外的民主运动人士。

其中一位是总部设在华盛顿的香港民主委员会的主席朱牧民。朱牧民早在25年前，就已经是美国公民了。

另一个被瞄准的知名人物是27岁的罗冠聪，他最近逃离香港前往英国。

香港警方拒绝对这些批评的言论发表评论。

中国于6月在前英国殖民地通过了备受争议的国家安全法。在两国之间的紧张关系加剧的情况下，美国强烈谴责这项新立法。特朗普总统签署了一项法律，规定对香港的镇压进行制裁。