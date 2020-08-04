7月中国自然灾害致使4308万人次受灾 比去年同期上升72%

中国应急管理部网站8月4日发布今年7月自然灾害情况介绍指，7月份，中国自然灾害以洪涝和地质灾害为主，风雹、地震、干旱、森林火灾等灾害也有不同程度发生。报告称，经核定，各种自然灾害共造成4308万人次受灾，130人死亡失踪，299.7万人次紧急转移安置，2.7万间房屋倒塌，24.4万间房屋不同程度损坏，农作物受灾面积5606千公顷，直接经济损失1170亿元。

广告 继续浏览后续

报告称，与去年同期相比，受灾人次上升72%，因灾死亡失踪人数下降30%，紧急转移安置人次上升125%，倒塌房屋数量上升6%，直接经济损失上升107%；与近5年同期均值相比，受灾人次、因灾死亡失踪人数分别下降9%、58%，紧急转移安置人次上升18%，倒塌房屋数量下降74%，直接经济损失基本持平。

据悉，7月份，中国共出现6次大范围强降雨过程，平均降雨量157.5毫米，较常年同期偏多8.8%。强降雨具有累计雨量大、持续时间长、极端性强和落区重叠等特点，主要集中在长江中下游和淮河流域，长江流域较常年同期偏多57.2%，为1961年以来历史同期最多，淮河流域较常年同期偏多31.6%。安徽、江西、湖北、湖南等地有46个国家级观测站突破7月日降雨量极值，其中有20个测站突破历史极值。

主要江河来水总体偏多，长江中下游偏多4-6成，淮河偏多1.7-1.8倍，黄河偏多5成-1倍。中国23个省(区、市)385条河流发生超警以上洪水，长江中游干流及洞庭湖鄱阳湖、太湖及周边河网区、淮河上中游干流等133条河流发生超保洪水，长江下游干流及江西昌江、淮河中游干流、安徽巢湖等39条河流发生超历史洪水。

此外，受多轮强降雨影响，25个省(区、市)和新疆生产建设兵团发生洪涝灾害。特别是安徽面临长江、淮河、巢湖三线防汛压力，长江中下游干流、鄱阳湖、洞庭湖、太湖持续高水位，造成安徽、江西、湖北、湖南等长江中下游地区遭受大面积洪涝灾害，农作物、基础设施受灾严重，大量居民住房进水受淹，大量受灾群众紧急转移、需长时间安置救助。

据官方统计显示，7月份中国洪涝灾害造成3817.3万人次受灾，56人死亡失踪，299.6万人次紧急转移安置；2.7万间房屋倒塌，24万间不同程度损坏；农作物受灾面积3868.7千公顷；直接经济损失1097.4亿元。与近5年同期均值相比，7月份洪涝灾害受灾人次、紧急转移安置人次分别上升62.5%、88.6%，因灾死亡失踪人数、倒塌房屋数量分别下降74.2%和67.3%。

此外，7月中因自然因素引发的地质灾害共造成60人死亡失踪。同样在该月，中国北方和华南地区遭受区域性旱情；河北唐山、西藏尼玛相继发生中强地震，未造成重大损失等自然灾害。