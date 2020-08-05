崔天凯：不希望中美紧张升级，中美应合作而非对抗

美中双方在过去几周在多的议题上针锋相对，互相关闭了对方的一个领事馆后，中国驻美大使崔天凯周二（8月4号）表示，中国不希望看到北京和华盛顿之间的紧张局势进一步升级，他认为中美两个大国应该合作而非对抗。

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美中关系今年急剧恶化，包括冠状病毒源头问题、电信设备制造商华为、中国对南海的领土主张以及中国对新疆和香港的人权压制等都是焦点所在。包括国务卿蓬佩奥在内的多名高级官员近期都先后发表了针对中国的罕见强硬立场，舆论普遍认为美国对中国关系发生巨大变化，趋近冷战边缘。

路透社报道，参加线上“阿斯彭安全论坛”（Aspen Security Forum）的崔天凯被问及日益恶化的双边关系时，采用了一种和解的语气，称世界上最大的两个经济体中国和美国应该合作，而不是相互对抗。 崔天凯说， 他不认为新冷战会符合任何人的利益。他指出，,“当我们面对这么多的新挑战时，我们为什么要让历史重演？”

同时，他否认了美国对中国驻休斯顿领事馆从事间谍活动的指控。上月该领事馆被华盛顿要求关闭，这也是中美建交以来最严重的外交事件。

对于华盛顿指控北京在南海使用恫吓伎俩，崔天凯也予以反驳，指称美国加强此区的军事活动，升高了美中可能对抗的风险。

当被询及关于短影音应用程式TikTok（海外版抖音）议题时，崔天凯说，没有证据显示TikTok与中国政府分享资讯。美国总统特朗普最近扬言，TikTok如果不在9月15日之前将在美国的业务出售给中国以外的买家，就会被赶出美国市场。

崔天凯说，尽管双边关系紧张，北京与华盛顿仍遵守第一阶段贸易协议。他说：“中美经贸团队在各个层级一直保持联系…取得进展。”

美国国务卿蓬佩澳 (Mike Pompeo) 周二 (8月4日) 针对香港政府上周对包含一名美国公民在内的六名海外港人发布通缉令一事发表声明，表示中国的作法如同“威权主义的长臂管辖”。崔天凯在“阿斯彭安全论坛坛”上，证实对六人的指控，并强调这些执法手段都是根据《港区国安法》所衍伸出来的。他说道：“任何人若是违反了《港区国安法》，都应该被惩罚，不管他们的政治理念为何。”

路透社报道称，民意调查显示，特朗普的支持率落后于民主党对手拜登。在11月3日大选前，两位候选人似乎争着看谁能对北京表现得最强硬。