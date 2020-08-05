断交迄今最高层级美卫生部长艾萨近日率团访台将会见蔡英文

美国在台协会马启思处长2012年10月3日在台北的一次记者会上宣布，美国国土安全部正式将台湾列为「免签证计划」的成员。

美国在台协会今天(5日)宣布，美国卫生部长艾萨最近将访问台湾。艾萨是第一位访问台湾的美国卫生部部长，也是六年来第一位访问台湾的美国内阁成员，以及1979年美国和中华民国断交以来，访台层级最高的美国内阁官员。台湾外交部透露，艾萨访台期间将会见台湾总统蔡英文。

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美国在台协会的新闻稿指出，美国卫生及公共服务部部长艾萨（Alex Azar）的历史性访问将强化美台伙伴关系，促进美台在对抗全球新冠疫情方面的合作。台湾作为一个自由、透明的民主社会，对抗疫情成果非凡，展现台湾在国际社会扮演的关键角色。

前美国总统柯林顿与欧巴马曾分别在2000年与2014年派遣运输部长史雷特与环保署署长麦卡锡两位部长级官员访问台湾。

艾萨则是1979年两国断交以来访台的美国阁员中，总统继位排序最高的一位。根据美国「总统继任法」，卫生部长排序高于运输部长和环保署长。卫生部排第12，运输部排第14。

艾萨这次将代表美国总统特朗普会见台湾资深公共卫生官员、新冠疫情医护人员及专家，共同讨论防疫措施、全球卫生、美台伙伴关系，及台湾作为全球医疗设备和关键技术的可靠供应者。艾萨也将在台湾发表演讲。

陪同艾萨访问台湾的成员包括：美国在台协会主席莫健、美国疾病管制与预防中心首席医疗官米契尔沃尔夫、美国卫生部幕僚长布莱恩哈里森、美国卫生部全球事务办公室主任盖瑞特格里格斯比等。

美国在台协会则指出，特朗普总统2018年签署「台湾旅行法」的宗旨就是要派遣高阶美国官员访台，重申美台友谊、追求共同利益，并拥护将美国、台湾及全球民主大家庭串连起来的共享价值。这次访问就是这项美国政策的一环。

在台协会还说，不同于威权体制，美国和台湾的社会及经济体制具备独特条件，能够带动全球医学及科学等领域的进展，并协助世界应对新兴威胁。美台在新冠疫情期间的合作，是美台共同抗衡全球挑战、促进全球利益的最新例证。

台湾外交部发言人欧江安今天表示，艾萨访问团出发前，将依台湾疫情指挥中心规定，取得团员新冠肺炎采检阴性报告，专机抵达台湾后，将在机场再次采检。

访台期间艾萨将拜会台湾总统蔡英文、外交部长吴钊燮、卫生福利部长陈时中等人。对于防疫措施，台湾总统府表示，总统接见外宾会比照外交礼仪惯例及疫情指挥中心的指引进行。

台湾外交部强调，访问团在台行程，成员将每天量体温、全程配戴口罩或维持适当社交距离，并一律搭乘专车，避免与大众近距离接触，以确保安全。